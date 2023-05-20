تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز تلفاز Huawei Vision 3 بدقة 4K وكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني هواوي مؤخراً جهاز التلفاز الذكي Huawei Vision 3 الذي يتميز بجودة عرض 4K، ويضم كاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

تقدم هواوي جهاز Vision Smart Screen 3 بعدد من المميزات الذكية، والتي يأتي على رأسها كاميرة بتقنية إستشعار معززة بالذكاء الإصطناعي والتي تدعم إدراك المفاصل العظمية للمستخدم وتدعم تتبع المستخدم وتقديم تنبيهات بوضعية الجلوس، والمسافة الفاصلة بين الجهاز والمستخدم.

ويتضمن الجهاز تقنية لتحسين جودة الصورة وهي تقنية مطورة من هواوي وتدعم التعرف على 11 نوع من المشاهد في الصور لضبط الألوان والتباين والإعدادات وفقاً للمشهد بتحسينات ديناميكية.

ويضم الجهاز رقاقة AI vision، مع وحدة NPU مستقلة، ويدعم قوة حوسبة 1.0T AI، كما يتميز جهاز Vision Smart Screen 3 بدقة 4k، ومعدل تحديث 120Hz، مع تغطية لونية بنسبة 92% من ألوان DCI-P3.

أيضاً تتضمن الشاشة نمط للألعاب بمعدل تحديث 240Hz، مع جهاز عرض مدمج في الشاشة، لدعم المستخدم في عكس شاشة الهاتف على التلفاز أو الأجهزة اللوحية.

وتدعم الشاشة إستجابة منخفضة عند 80 مللي ثانية لدعم تنفيذ إجراءات سريعة على الشاشة في الوقت الفعلي.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة Huawei Vision 3 في السوق الصيني بحجم 65 إنش وسعر 699 دولار، أو حجم 75 إنش وسعر 949 دولار.

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