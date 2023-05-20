شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: متجر App Store يحتوى على 1،783،232 تطبيقًا اعتبارًا من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن متجر أبل App Store يضم ما يصل إلى 1،783،232 تطبيقًا اعتبارا من عام 2022 ، وذلك وفقًا لتقرير شفافية متجر التطبيقات المنشور على موقع الشركة على الويب ( عبر 9to5Mac )، ويعتبر أول تقرير يُنشر كجزء من تسوية الشركة بقيمة 100 مليون دولار مع مطوري App Store.

وفي ذلك الوقت ، قالت شركة Apple إن التقرير سيشمل "إحصاءات ذات مغزى حول عملية مراجعة التطبيق ، بما في ذلك عدد التطبيقات المرفوضة لأسباب مختلفة ، وعدد حسابات العملاء والمطورين التي تم إلغاء تنشيطها ، والبيانات الموضوعية المتعلقة باستعلامات البحث والنتائج ، وعدد التطبيقات التي تمت إزالتها من متجر التطبيقات، وفقا لتقرير theverge.

وفى هذا التقرير الأول ، بالإضافة إلى تفاصيل مثل إجمالي عدد التطبيقات بلغ عدد الطلبات أيضا التي تمت مراجعتها (6،101،913) ، وعدد الطلبات التي تم رفضها (1،679،694) ، ولدى Apple إحصائيات لأشياء مثل أسباب رفض التطبيقات ، وإزالة التطبيقات من متجر مُدرج حسب الفئة ، والتطبيقات التي تمت إزالتها من App Store بسبب مطالب الحكومة بالإزالة.

كما يشير التقرير، إلى أنه كان هناك 36974015 مطورًا مسجلاً في Apple وأنه أنهى 428487 حسابًا للمطورين، وكان "متوسط ​​عدد حسابات العملاء الأسبوعية الذين يبحثون في App Store" 373،211،396 مما يعني أن الكثير من الأشخاص يقومون بزيارة المتجر أسبوعيًا.

و في عام 2021 ، وعدت شركة Apple بإصدار هذا التقرير على أساس سنوي ، لذلك أنا فضولي لمعرفة كيف تتغير الأمور عندما يمكننا النظر إلى تقرير 2023 العام المقبل.

وهذه ليست بيانات App Store الوحيدة التي شاركتها Apple هذا الأسبوع، وكشفت الشركة أيضًا أنها منعت 2.09 مليار دولار من المعاملات الاحتيالية على المنصة العام الماضي، وهناك دائمًا احتمال أن تشارك Apple المزيد من البيانات قريبًا في مؤتمر المطورين العالميين الذي ينطلق في الخامس من يونيو .