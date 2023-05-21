شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يحمي جوجل مقاطع فيديو يوتيوب من الحذف خلال عمليات تطهير الحسابات المهجورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google مؤخرًا أنها ستبدأ في حذف الحسابات التي كانت غير نشطة لمدة عامين بدءًا من ديسمبر من هذا العام، وكان من المفترض أن تغطي هذه الخطوة جميع منتجاتها ، بما في ذلك Gmail و Drive و Docs و YouTube و Google Photos و Meet والتقويم، ولكن الآن قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتحديث منشور المدونة الخاص بها (كما لاحظت TechCrunch) معلنة التطهير قائلة إنها "ليس لديها خطط لحذف الحسابات مع مقاطع فيديو YouTube في الوقت الحالي".

ووضع عملاق التكنولوجيا الأمان كسبب رئيسي لحذف الحسابات غير النشطة، وقالت إن التحليل الداخلي أظهر أن الحسابات القديمة المهجورة أقل احتمالا بنحو 10 مرات لتفعيل عاملين، و هذا يجعلهم عرضة للجهات الفاعلة السيئة التي يمكن أن تستخدمهم لسرقة الهوية وغيرها من الأغراض الشائنة، ويمكن للمرء أيضًا أن يتوصل إلى استنتاج مفاده أن حذف الحسابات القديمة سيوفر مساحة على خوادم Google، وفقا لتقرير engadget .

وبعد الإعلان عن الإعلان ، أثار النقاد مخاوف من أن هذه الخطوة قد تمحو بعض الأجزاء المهمة من تاريخ الإنترنت، وستختفي مقاطع فيديو YouTube القديمة ، بما في ذلك أول مقطع فيديو ، إلى جانب مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها من قبل المستخدمين المتوفين، و لم تذكر Google سبب تغيير رأيها في النهاية ، لكن مقاطع فيديو YouTube آمنة في الوقت الراهن.

و بالنسبة لبقية منتجاتها ، تعتزم الشركة إرسال رسائل بريد إلكتروني تحذيرية إلى الحسابات المعرضة لخطر الحذف وإلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاسترداد بحلول نهاية عام 2023، وسيتم إلغاء تنشيط هذه الحسابات في غضون 60 يومًا إذا لم يقم أصحابها بتسجيل الدخول بعد تلقي البريد الإلكتروني التحذيري ، على الرغم من أنه سيكون أمام المستخدمين 60 يومًا إضافيًا (لمدة أربعة أشهر) لاسترداد حساباتهم قبل أن تختفي نهائيًا.