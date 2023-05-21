شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة Mortal Kombat 1 لأجهزة الكمبيوتر و PlayStation وSwitch و Xbox فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت NetherRealm و WB Games عن Mortal Kombat 1 ، لإعادة تشغيل سلسلة القتال الشهيرة ، بآليات جديدة وأنماط لعب، و على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة ، يمكن للاعبين توقع مواجهة شخصيات مألوفة و "مقاتلي كاميو" لمساعدتهم في المعركة، وبالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ اللعبة بعناصرها الدموية المميزة ، كما هو معروض في المقطع الدعائي، لكنها ستكون مختلفة عن لعبة Mortal Kombat 1 من عام 1992.

حيث سيتم تعيين اللعبة الجديدة في الجدول الزمني للعصر الجديد الذي حدده صعود Liu Kang إلى القمة في Mortal Kombat 11 مرة أخرى في عام 2019، وعلى غرار سابقاتها ، ستتضمن اللعبة وضع قصة وقائمة حصرية من الشخصيات ونظام قتال جديد .

مقاتلو Kameo للمساعدة أثناء المعارك

أكد NetherRealm قائمة Mortal Kombat 1 ، والتي تتضمن شخصيات مشهورة مثل Liu Kang و Scorpion و Sub-Zero و Raiden و Kung Lao و Kitana و Mileena و Shang Tsung و Johnny Cage وغيرها.

وسيكون Shang Tsung متاحًا كمكافأة للطلب المسبق ، وسيتمكن Johnny Cage من الوصول إلى جلد Jean-Claude Van Damme من خلال Kombat Pack DLC، أما جوني كيج هو مقاتل "كاميو" يمكنه مساعدة اللاعبين أثناء المباراة.

وفي اللعبة ، تم تقديم ميزة جديدة تسمى Kameo Fighters، حيث يمكن استدعاء هؤلاء المقاتلين للحصول على المساعدة أثناء المباريات ويكونون منفصلين عن قائمة الشخصيات الرئيسية.

Mortal Kombat 1 beta ستصدر في أغسطس

ستصل لعبة Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر للكمبيوتر الشخصي (عبر Epic and Steam) و PS5 و Switch و Xbox Series X / S، ويمكن لعملاء الطلب المسبق الوصول إلى الإصدار التجريبي في أغسطس.

وتبلغ تكلفة الإصدار الرقمي المميز 110 دولارًا ويمنح وصولاً مبكرًا إلى اللعبة في 14 سبتمبر ، وهو جلد جوني كيج على غرار جان كلود فان دام ، والوصول المبكر إلى الشخصيات القابلة للعب و Kameo Fighters بعد الإطلاق، وبالنسبة إلى المعجبين النهائيين ، تبلغ تكلفة إصدار Kollector's المادي 250 دولارًا ويتضمن منحوتة Liu Kang مقاس 16.5 بوصة ، وبشرة مطابقة داخل اللعبة ، ومطبوعات فنية ، وحقيبة خاصة.