شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تعلن خطتها لدعم أشباه الموصلات وسط انتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة المتحدة عن خطتها لدعم أشباه الموصلات بعد انتظار دام عامين، بهدف تنمية القطاع المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وتقليل مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد، لكن بينما رحب اللاعبون في الصناعة بالاستراتيجية، انتقدوا أيضًا مستوى دعمها.

بموجب المخطط الجديد ستستثمر الحكومة ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.15 يورو) في العقد المقبل، مع 200 مليون جنيه إسترليني مبدئيًا سيتم نشرها في العامين المقبلين.

ومع ذلك فإن هذا المبلغ يتضاءل أمام مبادرات مماثلة في الغرب، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، في حين أن قانون الرقائق في الاتحاد الأوروبي يعرض 43 مليار يورو لجذب صانعي الرقائق لبناء منشآت داخل الكتلة وضمان إمدادات الرقائق الأوروبية بحسب تقرير TheNextWeb.

بالنسبة إلى إميليا آرمور ، الشريكة في Amadeus Capital Partners ، وهي شركة بريطانية لرأس المال المغامر تستثمر في شركات أشباه الموصلات الناشئة، قالت إن تمويل الحكومة غير كافٍ.

قالت آرمور لـ: "إن مستوى الاستثمار المعلن عنه لفترة العامين المقبلين مخيب للآمال، لا سيما بالنظر إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى محاولة مواكبة مستويات الاستثمار المعلنة كجزء من قوانين الرقائق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". "200 مليون جنيه إسترليني موزعة على العديد من المبادرات لن تحقق الكثير وستحتاج إلى تخصيصها بطريقة هادفة للغاية لإحداث تأثير."

كما أن توزيع الاستثمار البالغ مليار جنيه إسترليني على مدى عقد من الزمان يمثل مشكلة أيضًا، وفقًا لأماندا بروك، الرئيس التنفيذي في OpenUK ، وهي منظمة غير ربحية تمثل قطاع التكنولوجيا المفتوحة في البلاد، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق الرائدة.

"لن تقوم ببساطة ببناء قطاع أشباه موصلات رائد عالميًا حتى مع خبرة البحث والتطوير العالمية الحالية التي نمتلكها في المملكة المتحدة اليوم. وأوضح بروك "نحن بحاجة إلى رؤية إجراءات أسرع وراء أعداد أكبر لتحقيق الهدف".

على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأتي خطة المملكة المتحدة دون تركيز خاص على تعزيز قدرات التصنيع. بدلاً من ذلك ، يستهدف التعاون الدولي ونمو مجالات التركيز حيث تحتل الدولة بالفعل مكانة رائدة: البحث والتطوير والتصميم وأشباه الموصلات المركبة والملكية الفكرية.

سيتم استخدام التمويل أيضًا لتحسين خط المواهب وتمكين الوصول السهل إلى البنية التحتية الضرورية للشركات البريطانية ، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفقًا لمارك ليبيت ، الرئيس التنفيذي لشركة XMOS لأشباه الموصلات ومقرها بريستول ، فإن التصنيع ليس هو الطريقة الوحيدة لضمان القدرة التنافسية وسلسلة التوريد الآمنة.

قال ليبيت لـ: "لن تكون المملكة المتحدة قادرة على تطوير سلسلة إمداد كاملة لتلبية احتياجاتها من أشباه الموصلات - فهي خارج نطاق الولايات المتحدة أو أوروبا". "السؤال هو كيف تؤمن المملكة المتحدة" مقعدًا على الطاولة "عندما يتم تحديد التوزيع العالمي؟ من خلال امتلاك التكنولوجيا التي يريدها الآخرون ".

ولكن بالنسبة إلى شركة OpenUk's Brock ، فإن اقتران الاستثمار بالمهارات والمعرفة العميقة بالصناعة وقطاع تصنيع أشباه الموصلات هي عناصر أساسية لنجاح المملكة المتحدة.

"إلى أن تضع المملكة المتحدة كل تلك اللبنات في مكانها الصحيح ، سواء داخل البلد أو كجزء من سلاسل توريد أشباه الموصلات الراسخة التي ستشرك المملكة المتحدة كمورد رئيسي، فلن تكون قريبة من كونها القوة العظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا".