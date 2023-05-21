شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر من تأثيرات ضارة للهواتف الذكية على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت فكرة إعطاء الهواتف الذكية للأطفال أمرًا طبيعيًا في الكثير من المجتمعات، حيث يتخلى الأطفال عن وقت اللعب، ويختارون بدلاً من ذلك الانغماس في ألعاب الهاتف المحمول أو مشاهدة العروض غير المناسبة لأعمارهم، والمشاركة المفرطة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يجب أن تثير قلق الآباء بشدة، لكنها بطريقة ما فقدت قيمتها الصدمية.

وأطلق مانو كومار جاين، الرئيس السابق لشركة شاومي في الهند، ناقوس الخطر حيث أرسل رسالة عاجلة تتطلب اهتمام الأباء، في منشور على لينكد، حيث تشارك رؤى لإعادة نظر الكثير من الأباء في خيارات إعطاء الأولوية لرفاهية أطفالنا.

نصح جين الآباء في منشور على "لينكد إن" بالتوقف "توقف عن إعطاء الهواتف الذكية لأطفالهم"

شارك رؤى من تقرير من Sapien Lab يسلط الضوء على العلاقة المقلقة بين الوصول المبكر إلى الهواتف الذكية (والأجهزة اللوحية) للأطفال الصغار وزيادة احتمالية المعاناة من الاضطرابات العقلية مثل البالغين.

والأرقام من الدراسة صادمة حقًا: تقريبًا. 60-70 في المائة من النساء اللواتي تعرضن للهواتف الذكية قبل سن العاشرة يعانين من مشاكل الصحة العقلية كبالغين.

الرجال ليسوا محصنين أيضًا، وفقا للدراسة تقريبًا 45-50 في المائة ممن تعرضوا للهواتف الذكية قبل سن العاشرة يواجهون أيضًا تحديات مماثلة في وقت لاحق من حياتهم "

يحث الآباء على مقاومة إغراء تسليم الهواتف الذكية للأطفال كوسيلة لإبقائهم مشغولين أثناء المواقف المختلفة مثل البكاء أو تناول الطعام أو أثناء السفر في السيارة. بدلاً من ذلك، يؤكد على أهمية تعزيز التفاعلات في العالم الحقيقي، وتشجيع الأنشطة الخارجية وإشراك الأطفال في الهوايات.

وفقًا لجين، يمكن لمثل هذه التدابير أن تخلق بيئة صحية وأكثر توازناً تدعم التعلم الحقيقي والتفاعلات الاجتماعية.

يسلط جاين الضوء على مسؤولية الوالدين في حماية الصحة العقلية لأطفالهم. ويحذر من الآثار الضارة للوقت المفرط أمام الشاشات، خاصة بين الأطفال الصغار، مشددًا على قيمة طفولتهم الثمينة.

يؤكد جاين أنه من واجب الآباء توفير أفضل أساس ممكن لمستقبل مشرق وصحي لأطفالهم.

يوضح جاين أنه ليس ضد الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية نفسها، معترفًا بتأثيرها التحويلي على حياتنا والراحة والاتصال التي توفرها. يعترف بنفسه باستخدام هذه الأجهزة على نطاق واسع. ومع ذلك فهو يؤكد على الحاجة إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بتزويدها للأطفال الصغار والدعوة إلى اتباع نهج مدروس لاستخدامهم.