شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط جوجل لمنع المستخدمين من زيارة مواقع الويب الخاطئة على "كروم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن منتجات جديدة وتحديثات للميزات للأشخاص ذوي الإعاقة للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول (GAAD)، حيث تهدف إلى "جعل العالم مكانًا يسهل الوصول إليه"، ومن بين هذه الميزات ، قدمت جوجل ميزة Chrome التي ستمنع المستخدمين من زيارة مواقع الويب الخاطئة على متصفح الويب الخاص بها.

وفي مدونة ، ذكر عملاق التكنولوجيا أن هناك أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم، لذلك ، انتهزت الشركة هذه الفرصة "للتحدث والتفكير والتعرف على الوصول الرقمي والإدماج".

ميزة الوصول الجديدة في جوجل Chrome: كيف ستعمل

سيكتشف الآن شريط عناوين جوجل Chrome الأخطاء الإملائية لعناوين URL عندما يكتب المستخدمون في أحد مواقع الويب، وستقترح الميزة الجديدة أيضًا مواقع الويب بناءً على التصحيحات، وتهدف هذه الميزة إلى زيادة إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة ومتعلمي اللغة وأي شخص يرتكب أخطاء إملائية ، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى مواقع الويب التي تمت زيارتها مسبقًا على الرغم من الأخطاء الإملائية.

وأكدت جوجل أن هذه الميزة متاحة الآن على إصدار سطح المكتب من Chrome وسيتم طرحها لمستخدمي الجوّال في الأشهر المقبلة.

وأضافت جوجل مؤخرًا أيضًا وظائف جديدة لمستخدمي TalkBack لمتصفح Chrome على نظام أندرويد، وستعمل هذه الميزة على تسهيل إدارة وتنظيم علامات التبويب على المستخدمين، وفي وقت سابق ، عندما انتقل مستخدمو TalkBack إلى مبدل علامات التبويب ، وجدوا طريقة عرض قائمة علامات التبويب القديمة التي تضمنت وظائف محدودة.

والآن ، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شبكة علامات التبويب مع ميزات إضافية مثل مجموعات علامات التبويب وإجراءات علامة التبويب المجمعة وإعادة الترتيب.

ميزات الوصول الأخرى التي أطلقتها جوجل

النص البديل هو وصف يمكن لمنشئي المحتوى إضافته إلى العناصر المرئية، حيث تساعد هذه الميزة المستخدمين المصابين بالعمى أو ضعف البصر في الحصول على وصف لما هو موجود في الصورة الرقمية، ومع ذلك ، وجدت جوجل أن 99٪ من تلك الصور لم يكن من السهل الوصول إليها للأشخاص المصابين بالعمى، لذلك ، يستخدم عملاق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى الصور.

Lookout عبارة عن منصة مصممة لمجتمع المكفوفين وضعاف البصر تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على إنجاز المهام اليومية، ويحصل النظام الأساسي على ميزة جديدة تسمى "سؤال وجواب الصورة" والتي ستكون متاحة في البداية لمجموعة مختارة من الأشخاص من مجتمعات المكفوفين وضعاف البصر.

وستعمل هذه الميزة على معالجة الصورة ووصفها حتى إذا كانت هذه الصور لا تحتوي على أي تسميات توضيحية أو نص بديل، ويتم تشغيل أحدث ميزة بواسطة نموذج لغة مرئي متقدم تم تطويره بواسطة جوجل DeepMind، وتختبر الشركة هذه الميزة مع عدد محدود من الأشخاص وستتوفر قريبًا لمزيد من المستخدمين.

وبصرف النظر عن هذا ، تعمل جوجل أيضًا على جعل رمز الكرسي المتحرك (للأماكن التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة) أكثر وضوحًا للجميع على الخرائط، وسيحصل المستخدمون على مزيد من المعلومات في علامة التبويب "حول" وتحديد "تعديل الميزات" على أندرويد أو "تحديث هذا المكان" على iOS.

وعلاوة على ذلك ، تعمل جوجل أيضًا على توسيع نطاق توفر Live Caption لمزيد من مستخدمي أندرويد والأجهزة، وتماشياً مع هذا ، طرحت جوجل مؤخرًا وضعي صوت وعرض جديدين لتحسين تخصيص الساعة، في وقت لاحق من هذا العام ، وعدت الشركة بتقديم Wear OS 4 ، والذي سيشمل تجربة تحويل نص إلى كلام جديدة ستكون أسرع وأكثر موثوقية.