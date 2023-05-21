تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم ومواصفات هاتف iQOO Z7s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد iQOO لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO Z7s، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هذا الإصدار، كما كشفت تسريبات عن بعض من مواصفات الهاتف.

أوضح تقرير جديد من “Appauls” تصميم iQOO Z7s من خلال صور ثلاثية الأبعاد، والتي أكدت على أن الهاتف يأتي بثقب للكاميرة الأمامية.

ومن المقرر أن يتميز الهاتف بوزن 172 جرام، وأبعاد 158.91 في 73.53 في 7.80مم، من جانب أخر يأتي هاتف iQOO Z7s بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، أو بجودة عرض FHD+.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 360Hz.

كما يدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 695 5G، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر Bokeh بدقة 2 ميجا بيكسل، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويدعم الهاتف معايير IP54، ومن المتوقع أن يدعم iQOO Z7s اثنان من شرائح SIM، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، على أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Funtouch OS 13.

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