تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف سوني المرتقب Xperia 5 V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف سوني القادم Sony Xperia 5 V الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

أوضحت التسريبات خطط سوني لدعم هاتف Sony Xperia 5 V برقاقة معالج بنموذج رقم SM8550 من كوالكوم، أو التي تعرف برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بمواصفات تحاكي إصدار سوني Xperia 1 V، وتضم إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f2.2 وبعد بؤري 16مم، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f1.9 وبعد بؤري 24مم.

ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f2.4 وبعد بؤري 60مم، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 و256 جيجا بايت، على أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh.

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