شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقدم دعما كاملا لساعات Google Wear OS الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتساب دعمًا كاملاً لساعات Google Wear OS الذكية، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في تطبيق المراسلة على معصمهم، الميزة متاحة لساعات Samsung Galaxy والساعات الذكية الأخرى المدعومة بنظام Wear OS.

بفضل الدعم يمكن لمستخدمي واتساب التحقق من الرسائل والرد عليها دون إخراج هواتفهم الذكية من الجيب، الميزة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي من التطبيق، مع خيار للمستخدمين لتنزيلها على ساعتهم الذكية لاختبارها.

كيف تحصل على واتساب على ساعتك الذكية؟ سيرى المستخدمون الذين سجلوا في برنامج واتساب التجريبي خيار ربط واتساب بساعة Wear OS الذكية الخاصة بهم. إذا لم يظهر ، فحاول التحديث إلى أحدث إصدار.

الميزات ربما يكون واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم وهو متاح بالفعل لهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows و iPhone و Mac.

كان دعم الساعات الذكية معلقًا منذ فترة طويلة، مع فقدان ساعات آبل أيضًا

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يمكن لمستخدمي Wear OS تشغيل تطبيق وانيابغ الكامل على ساعاتهم الذكية. يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل على ساعاتهم. ستبقى الدردشات مشفرة تمامًا كما هو الحال في تطبيق الهاتف الذكي.

علاوة على ذلك، يحصل المستخدمون على مفتاح تبديل WhatsApp Voice Note لبدء تسجيل رسالة صوتية من الساعة، وهو أمر أكثر ملاءمة من الكتابة على شاشة صغيرة.

لم يعلن واتساب عن إصدار لـ Apple Watch، على الرغم من أنه يجب أن يكون قريبًا على البطاقات نظرًا لأنه الأكثر شعبية على مستوى العالم.