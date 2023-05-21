تكنولوجيا: سوني تعمل على تطوير هاتف قابل للطي بتصميم صدفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني قريباً للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدار مميز بتصميم صدفي صغير الحجم.

كشفت أحدث التقارير التي جاءت عبر “Sumahodigest” في اليابان عن تطوير سوني لإصدار جديد من الهواتف القابلة للطي الذي يأتي بتصميم صدفي يحاكي هاتف Galaxy Z Flip4 دون شاشة الغطاء الخارجي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف سوني الصدفي القابل للطي بتصميم نحيف وصغير الحجم، كما تشير التسريبات إلى أن العلامة التجارية المتوقعة لهذا الإصدار “Xperia Fold”.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمواصفات تستهدف الألعاب، لتقدم سوني تجربة جديدة للألعاب في الأجهزة المحمولة.

أيضاً تعد مواصفات الشاشة المتطورة القابلة للطي في هذا الإصدار مع تصميم نحيف صغير الحجم إلى جانب المواصفات التي تدعم الألعاب هي نقاط التسويق الأولى لهذا الإصدار التي ينافس بها في الأسواق.

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