شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتصميم مميز هواوي تطرح سماعة HUAWEI FreeBuds 5 اللاسلكية الجديدة لضمان راحة أكبر للأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة هواوى لأعمال المستهلك سماعة HUAWEI FreeBuds 5 اللاسلكية الجديدة في السوق المصري، التي تجمع مميزات كثيرة لتلائم جميع احتياجات المستخدمين، حيث تأتي السماعة اللاسلكية الجديدة بتصميم مريح بمنحنياته السلسة للأذن، كما تُقدِم تجربة صوتية فريدة لسماع أدق الآت الموسيقى، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة. كما تقدِم خاصية الشحن فائق السرعة SuperCharge التي تمنحك 30 ساعة للشحنة الواحدة من وقت التشغيل فلا داعي للقلق، بالإضافة إلى اتصال بأكثر من جهاز في نفس الوقت، والتوافق مع أجهزة iOS و Android فإنها الرفيق المثالي للمستمعين الشباب على وجه الخصوص، الذين يتوقون إلى المنتجات العصرية التي يمكن استخدامها بسهولة.

قبل جماليات المنحنى

تتميز سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 5 بتصميم انسيابي يزيد من الراحة والجاذبية الجمالية. إن التصميم المستقبلي لسماعات الأذن على شكل قطرات الماء هو نتيجة لعشرات الآلاف من عمليات المحاكاة المريحة ومئات التحسينات، والتي تضمن أن منحنيات C المزدوجة تتناسب مع محيط الأذنين. يوفر التصميم على شكل قطرة الماء مساحة تلامس أكبر بين وسادات الأذن والأذنين، مما يقلل من الإجهاد وينتج عنه تجربة ارتداء قابلة للتنفس. يضمن الجذع على شكل قوس توزيع الضغط بالتساوي عند النقر على سماعة الأذن بحيث تكون التفاعلات رشيقة وبدون مجهود.

صوت عالي الدقة

مكبرات الصوت هي التي تجعل سماعات الأذن تتألق، كما أن سماعات HUAWEI FreeBuds 5 تثير الإعجاب في هذا المجال أيضًا، حيث تحتوي على محرك ديناميكي مغناطيسي للغاية، ومجهزة بتقنية bass turbo، لضمان أن النغمات المنخفضة تهبك بعيدًا، والتي تنتج نغمات جهير تنخفض منخفضة تصل إلى 16 هرتز. استجابة التردد أعلى بنسبة 50٪ من المنتج السابق بفضل مغناطيس الدائرة المزدوجة، يعمل المعادل التكيفي الثلاثي على تحسين جودة الصوت في الوقت الفعلي على طول الطريق من 100 هرتز إلى 2000 هرتز، لإزالة التناقضات الناتجة عن شكل قناة الأذن، وحالة الارتداء، ومستوى الصوت، وتوفير جودة صوت ممتازة باستمرار. تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 5 ترمي L2HC وLDAC ™ وقد تم اعتمادها من قبل كل من HWA و Hi-Res Audio Wireless. يصل معدل نقل الصوت على سماعات الأذن إلى 990 كيلوبت في الثانية بسرعة فائقة، ويتم دعم الصوت عالي الدقة 96 كيلوهرتز / 24 بت، للحصول على صوت نقي عالي الدقة.

شحن فائق - SuperCharge في غمضة عين

تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 5 الشحن السريع 5C وتعتمد حل شحن مباشر جديد تمامًا. مع كفاءة شحن أعلى، يمكن شحن سماعات الأذن بالكامل خلال 20 دقيقة. يمكن أن يدعم الشحن لمدة 5 دقائق ما يصل إلى ساعتين من تشغيل الموسيقى. ومع علبة الشحن، سيحصل المستخدمون على إجمالي 30 ساعة من وقت التشغيل. معدل الشحن أعلى بنسبة 200٪ من الجيل السابق، متقدمًا بفارق كبير عن الصناعة - HUAWEI FreeBuds 5 هو سماعة أذن رائدة مفتوحة.

بهذه الطريقة لن تقلق أبدًا بشأن نفاد الطاقة مرة أخرى. ما عليك سوى وضع سماعات الأذن في حقيبة الشحن بعد النهوض، وتنظيف أسنانك، وستكون سماعات الأذن جاهزة للتنقل.

إلغاء الضوضاء النشطة المفتوحة من أجل راحة معززة

تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 5 إلغاء الضوضاء الهجين ثلاثي الميكروفونات التي تتكيف مع شكل الأذن وحالة الارتداء. من خلال إلغاء الضوضاء الديناميكي الذكي، تكون سماعات الأذن قادرة على تحديد الضوضاء المحيطة وضبط وضع إلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي.

بناءً على سنوات من الاستثمار في البحث والتطوير والخبرة الفنية ، تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 5 بقدرة جديدة تمامًا على إلغاء الضوضاء ومُبنية على الجيلين السابقين من سماعات الأذن. تمت ترقية سماعات HUAWEI FreeBuds 5 بشكل شامل من حيث نظام التقاط الصوت، وخوارزمية إلغاء الضوضاء، وتكييف قناة الأذن، والتكيف مع البيئة، فضلاً عن الأداء الصوتي الشامل، ودفع تقنية إلغاء الضوضاء الذكية إلى آفاق جديدة، وتقديم المستخدمين تجربة استماع ممتعة ومريحة.

إلغاء ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي - لمكالمات واضحة

سماعات لاسلكية حقيقية مؤهلة. لا تلغي سماعات الأذن الضوضاء فحسب، بل إنها تسهل أيضًا الاتصالات السلس، حتى في البيئات الصعبة المليئة بالضوضاء والتداخل. تم تجهيز HUAWEI FreeBuds 5 بثلاثة ميكروفونات تعمل جنبًا إلى جنب مع خوارزمية إلغاء الضوضاء 3A وخوارزمية الشبكة العصبية العميقة (DNN)، لضبط الضوضاء أثناء المكالمات بشكل تكيفي، مما يجعل صوتك أكثر وضوحًا للشخص الآخر ، سواء كنت تستخدمه. مترو الانفاق، في مقهى، أو في الشارع.

تصميم جذّاب

تتبنى HUAWEI FreeBuds 5 تصميمًا غير متماثل يناسب آذان الإنسان تمامًا لتعزيز الراحة والاستقرار. بالمقارنة مع الجيل السابق، فإن كل سماعة أذن أصغر بمقدار 0.3 مم، وساق الأذن مائل 32 درجة، مما يجعله أكثر ملاءمة. وضع هذا الأساس لمنحنى C المزدوج لسماعات HUAWEI FreeBuds 5. التصميم المنحني بسلاسة يعني أن سماعات الأذن تنزلق بشكل مريح في الأذنين، وسوف تنسى أنك ترتديها حتى، حتى بعد فترة طويلة.

اتصال سلس ثنائي الجهاز

يمكن توصيل سماعات HUAWEI FreeBuds 5 بجهازين في نفس الوقت ويمكن توصيلها بسهولة بالهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى التي تعمل بأنظمة تشغيل Android و iOS و Windows. عند توصيل سماعات الأذن بجهاز كمبيوتر، يمكن للمستخدمين استخدام سماعات الأذن للرد على مكالمة واردة دون مقاطعة مكالمتهم الجماعية. بمجرد انتهاء المكالمة، سيتم توصيل سماعات HUAWEI FreeBuds 5 تلقائيًا بالحاسوب مرة أخرى.