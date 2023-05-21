تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن معالج وشاشة جهاز iQOO Pad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هناك شائعات تشير إلى ان جهاز أن iQOO اللوحي القادم في 23 مايو سيكون نسخة من vivo Pad2 وسيكون مدعوم بمعالج Dimensity 9000+ بدلاً من Dimensity 9000.

لم تكشف iQOO عن ورقة مواصفات iQOO Pad حتى الآن، لكنها أكدت أن iQOO Pad سوف يأتي بمعالج Dimensity 9000+.

علاوةً على ذلك، أكدت iQOO أن جهازها اللوحي الاول سيحتوي على شاشة بحجم 12.1 بوصة ودقة 2.8k مع نسبة سطوع 600 نتس ومعدل تحديث 144 هرتز ودعم HDR10.

من المحتمل ان يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت، وواجهة مستخدم OS 3 المستندة إلى نظام Android 13 بالاضافة إلى بطارية بسعة 10000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 44 واط وشحن عكسي بقوة 5 واط.

ستحتوي iQOO Pad على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل من الخلف مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

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