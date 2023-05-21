تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr 40 Ultra سيصل باسم +Razr في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شركة موتورولا عن اثنين من الهواتف الذكية القابلة للطي في الأول من يونيو، ويعتقد أنهما هاتفي Razr 40 و Razr 40 Ultra. وزعمت الشائعات أن هاتف Razr 40 Ultra سيُطلق عليه أيضًا اسم Razr+، وقد تم تأكيد هذه الشائعات الآن من قبل المتسرب الموثوق إيفان بلاس، الذي قال إن الهاتف الذكي سيتم إطلاقه باسم Razr+ في الولايات المتحدة و باين Razr 40 Ultra في بقية الأسواق.

قام بلاس أيضًا بتسريب المواد التسويقية الرسمية لهاتف Razr 40 Ultra، والتي أكدت تسريبات التصميم السابقة.

ولقد نشر المُسرب مقطعين فيديو يعرضان حالات استخدام مختلفة لشاشة غلاف Razr 40 Ultra، ويُشاع أن قياسها 3.5 بوصة قطريًا.



لم تكشف موتورولا بعد عن أي شيء عن الثنائي Razr 40، ولكن يمكنك التحقق من المواصفات المسربة لـ Razr 40 Ultra هنا.

سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 وبطارية بسعة 3640 مللي أمبير مع شحن 33 واط. ومع ذلك، تدعي بعض الشائعات أنه سيأتي ببطارية بسعة تبلغ 2850 مللي أمبير.

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