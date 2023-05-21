تكنولوجيا: مراجعة هاتف HUAWEI P60 Pro: كل ما تريد معرفته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هواوي ليست غريبة على صنع هواتف ذكية متميزة تنافس الأفضل في السوق. يعد هاتف HUAWEI P60 Pro أحدث مثال على ذلك، وهو هاتف رائد يتميز بتصميم مذهل وكاميرا XMAGE ذات إضاءة فائقة وقوة التحمل المطلقة لزجاج كونلون والمزيد. هاتف بمثابة أعجوبة التصميم والتكنولوجيا. في عالم الهواتف الذكية المزدحم اليوم، حيث ليس من السهل التميز من بين مئات الطرز الأخرى، تمكن هاتف HUAWEI P60 Pro من إحداث ضجة وجذب انتباه عشاق الهواتف الذكية. لذا، دعنا نستكشف كيف يجمع هاتف HUAWEI P60 Pro بين الأسلوب والابتكار والأداء.

روكوكو بيرل – Rococo Pearl: لمسة نهائية فريدة من نوعها

يعد المظهر النهائي Rococo Pearl هو بلا شك الجانب الأكثر لفتًا للانتباه في هاتف HUAWEI P60 Pro. مستوحاة من أسلوب الروكوكو المزخرف الذي ازدهر في فرنسا في القرن الثامن عشر، يجسد تشطيب Rococo Pearl التناغم المثالي بين الفن والطبيعة. استخدام أول تصميم لؤلؤي في الصناعة بمسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي لمنح الهاتف لمعانًا لامعًا يذكرنا بالتوهج الساحر لعرق اللؤلؤ. يختلف كل هاتف P60 Pro مع تشطيب Rococo Pearl بشكل فريد عن الآخر، وذلك بفضل الاندماج الماهر بين التقنيات الحرفية اليدوية وأساليب الإنتاج الحديثة. تمامًا كما تمتلك كل قطعة من عرق اللؤلؤ بريقًا مميزًا وملمسًا سطحيًا مميزًا ، فإن كل جهاز HUAWEI P60 Pro فريد من نوعه حقًا.

بالنسبة لوحدة الكاميرا، يتبنى هاتف HUAWEI P60 Pro تصميم Eye of Light، ويضع الكاميرا الرئيسية الأكثر استخدامًا في مركز الوحدة. يتم ترتيب عدسة التقريب وعدسة الزاوية العريضة جدًا حول الموضع السيادي للكاميرا الرئيسية، مما يعرض مصفوفة الكاميرا الكلاسيكية ويعيد الحداثة إلى عملية التقاط الصور.

قم بتكبير الصور مثل المحترفين

بالانتقال إلى الكاميرا، يذهل هاتف HUAWEI P60 Pro بنظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الذي يضمن صورًا مذهلة وعالية الدقة مع نطاق ديناميكي عالٍ للغاية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تتميز كل من كاميرا Ultra Lighting Telephoto والكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting بمستشعرات رائعة بدقة 48 ميجابكسل.

تلتقط كاميرا Ultra Lighting Telephoto عجائب الليل غير المرئية بسهولة، وذلك بفضل مجموعة Ultra Lighting Lens Group الرائدة مع فتحة عدسة F2.1 الكبيرة، مما يسمح بتجميع المزيد من الضوء من أي وقت مضى. عناصر التصميم المبتكرة، مثل كاميرا Ultra Lighting Telephoto الخاصة هواوي المزودة بمجموعات عدسات متعددة، قد فتحت آفاقًا جديدة في حلول التقريب. بفضل حساسيتها الفائقة للضوء وقدرتها على استعادة التفاصيل في المواقف المظلمة، يمكنها إنتاج صور عالية الدقة بنطاق ديناميكي فائق الارتفاع.

على سبيل المثال ، توفر مجموعة عدسات الزووم ذات الشرائح الطويلة للسفر – Long Travel Slide Zoom Lens Group تحكمًا مرنًا في مسافة الضبط البؤري، مما يسمح بالتصوير الواضح عبر نطاق واسع من المسافات، من الزوم لمسافات طويلة إلى صور التركيز الكلي. علاوة على ذلك، فإن الجمع بين الأجهزة الرائدة والخوارزميات المتقدمة يسمح حتى للمصورين الهواة بالتقاط صور تحبس الأنفاس في الإضاءة المنخفضة.

التقط صورًا مذهلة حتى في الظلام

عندما يتعلق الأمر بالكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة ، يأتي هاتف HUAWEI P60 Pro مزودًا بفتحة عدسة كبيرة F1.4. كما أنها تقدم مجموعة العدسات ذات الفتحة الكبيرة ذات النفاذية العالية – Large Aperture High Transmittance Lens Group، مما يحسن بشكل كبير معدل الضوء الذي يمر عبر العدسة. علاوة على ذلك، تتميز الكاميرا بجهاز كشف حساس للضوء ومستشعر RYYB SuperSensing، مما يحسن أداء الإضاءة المنخفضة بشكل كبير. نتيجة لذلك، يحقق الهاتف أكبر كمية من الضوء في صناعة كاميرات الهواتف الذكية. إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.

يتم ضبط حجم الفتحة المتغير تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي في المشاهد وأنواع التصوير المختلفة. في ظروف الإضاءة المنخفضة، تتحول خوارزمية الذكاء الاصطناعي إلى فتحة عدسة كبيرة F1.4، مما يزيد من كمية الضوء التي تدخل العدسة وتفتيح الصورة. عند التقاط صور جماعية في بيئات مضاءة جيدًا، يختار الذكاء الاصطناعي فتحة عدسة F4.0 أصغر لتوسيع عمق المجال، مما يضمن ظهور جميع الأهداف بوضوح في الصورة، سواء في الخلفية أو في المقدمة. للتصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية ، يختار الذكاء الاصطناعي فتحة عدسة F2.0 لالتقاط أكبر قدر ممكن من الضوء مع الاحتفاظ بالتفاصيل بعمق كافٍ للمجال.

زجاج كونلون – Kunlun Glass: متين ومرن

يضيف زجاج كونلون طبقة من الثقة عندما يتعلق الأمر بطول عمر هذا الهاتف الذكي. لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة ، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات. بالإضافة إلى ذلك، مع مقاومة الماء والغبار IP68 ، يمكنك أن تطمئن إلى أن هاتفك سوف ينجو من البقع العرضية أو الأمطار الغزيرة المفاجئة. هذا يعني أنه يمكنك التركيز على عيش حياتك بشكل أفضل ، دون القلق بشأن هشاشة هاتفك الذكي.

تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 88 واط: تعمل على إعادة شحت البطارية في دقائق

يعد عمر البطارية وسرعة الشحن من الميزات الأساسية لمن لديهم نمط حياة مشغول أثناء التنقل، ويوفر هاتف HUAWEI P60 Pro كليهما. يحقق الهاتف التوازن المثالي بين عمر البطارية وسرعة الشحن وجسم الهاتف الذكي النحيف. تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 88 يمكنها شحن هاتفك من صفر إلى 50٪ في 10 دقائق. وإذا كنت من محبي الشحن اللاسلكي، فإن هاتف HUAWEI P60 Pro يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، لذلك لن تقلق أبدًا بشأن نفاد البطارية عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

قوة كتفية لتستمر في التقدم

يضم الهاتف بطارية عالية السعة 4815 مللي أمبير في الساعة، يضمن HUAWEI P60 Pro أن لديك طاقة كافية تدوم طوال اليوم. مع هذه البطارية الكبيرة في هيكل مدمج 8.3 ملم ، يوضح هذا الهاتف التزام هواوي بالشكل والوظيفة.

شاشة رباعية المنحنيات غامرة ومريحة

توفر شاشة HUAWEI P60 Pro ذات المنحنيات الرباعية تجربةغامرة مشاهدة لا حدود لها. ولكنها مصممة أيضًا مع مراعاة راحة المستخدم. توفر الحواف المنحنية قبضة أكثر راحة ولمسة دقيقة ، مما يجعل من دواعي سروري الإمساك بها والتفاعل معها طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى التصميم الأنيق للشاشة رباعية المنحنيات بشكل مثالي مع اللوحة الخلفية للهاتف ، مما يمنح الجهاز مظهرًا أكثر نحافة وصقلًا.

اضبط التكبير بلف

تعد حلقة الزوم الجديدة لمسة لطيفة لواجهة الكاميرا، حيث تعيد إثارة التقاط الصور وتجعل التكبير والتصغير أمرًا سهلاً، بدقة لا مثيل لها. ولكن هذا ليس كل شيء – فالهاتف يأخذ أيضًا ردود الفعل اللمسية إلى المستوى التالي. أثناء ضبط الفتحة أو التكبير / التصغير، ستشعر بلمسات واقعية تحاكي تجربة تشغيل معدات الكاميرا الفعلية. لذا، فإن التكبير / التصغير والتركيز لا يعتبران فعالين فحسب ، بل يتميزان أيضًا بلمسة مبهجة!

شاهد الطقس بثلاثة أبعاد

مع واجهة EMUI 13.1، يجلب هاتف HUAWEI P60 Pro جمال الطبيعة مباشرة إلى شاشتك باستخدام 3D weather AOD. يعرض لك تأثيرات ثلاثية الأبعاد مثيرة للاهتمام توضح بوضوح تغيرات الطقس مثل المطر والثلج والغيوم أو أشعة الشمس، مما يجعلك على اطلاع دائم في جميع الأوقات. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إضافة لمسة شخصية لهاتفك عن طريق تعيين صورك المفضلة كموضوع عرض قفل الشاشة.

يعد هاتف HUAWEI P60 Pro إضافة أنيقة ومبتكرة لعالم الهواتف الذكية. مع لمسة Rococo Pearl الفريدة، وميزات الكاميرا المتقدمة، وزجاج كونلون المتين، وقدرات الشحن القوية، يعد الجهاز ملحقًا عصريًا وأداة قوية للبقاء على اتصال في عالم اليوم سريع الخطى.

السعر و التوافر في السعودية

يتوفر HUAWEI P60 Pro للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 4199 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين, و تتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق الصالحة الى 23 مايو مع هدايا بقيمة 1829 ريال سعودي تشمل HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Classic Edition, وحماية ضد التلف العرضي لمدة 15 شهرًا مع استبدال مرة واحدة, و Huawei Mobile Cloud Free 200GB ل3 أشهر.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

بصفتها علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا، تستثمر هواوي أكثر من 10٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، والتي وصلت إلى 142.7 مليار يوان صيني في عام 2021، وهو ما يمثل 22.4٪ من إجمالي إيراداتها لنفس العام. كان هذا هو أعلى مستوى حققته هواوي على مدار العقد الماضي ويعني أن إجمالي نفقات البحث والتطوير على مدار السنوات العشر الماضية قد تجاوزت 845 مليار يوان صيني. في الواقع، احتلت هواوي المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021.

اعلان





