شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Apple تطور أداة للذكاء الاصطناعى.. وتقيد استخدام موظفيها لـChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Apple على تطوير تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي خاصة بها، كما أنها تقيد من استخدام موظفيها لـChatGPT، وذلك وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة إن صانعة الآيفون تطور نموذجاً لغوياً (نظام للذكاء الاصطناعي شبيه بأمثال شات جي بي تي وبارد من جوجل وفقا لما نقلته CNBC.

ويقود جهود شركة Apple جون جياناندريا الرئيس السابق للذكاء الاصطناعي في Google والذي انضم لصانعة الآيفون في 2018.

وفي عام 2020، اشترت شركة Apple شركتين ناشئتين للذكاء الاصطناعي مقابل 200 مليون دولار و50 مليون دولار على الترتيب.

وفي مكالمة الأرباح لشركة Apple، صرح تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة بأنهم يخططون لأن يشق الذكاء الاصطناعي طريقه في أجهزة الشركة.