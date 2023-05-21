تكنولوجيا: شركة كانون تتطلع إلى الشراكة مع شركة هواتف ذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاونت العديد من شركات الهواتف الذكية مع مصنعي الكاميرات من قبل، والآن، وفقًا لتسريبات موثوقة إلى حد ما على ما، فإن شركة الكاميرا الشهيرة كانون تتطلع إلى الشراكة مع شركة هواتف ذكية.

ومن المتوقع ان تكون الشركات المرشحة للشراكة مع شركة كانون هي أبل او سامسونج او هواوي او Asus او جوجل او Realme وسوني او موتورولا او Honor.

ومع ذلك، فإن أبل و سامسونج وجول ليست من نوع الشركات التي ستواصل مثل هذا التعاون، في حين أن سوني لديها قسم الكاميرا الخاص بها، لذلك من المحتمل أن يتم استبعادهم من القائمة.

بالنظر إلى أن شركة كانون تقع في الصين وربما تأتي الشائعات من هناك، فقد تكون الشراكة مع شركة مقرها الصين مثل Realme أو Honor أو Huawei.

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