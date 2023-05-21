شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمون: تطبيق Google app يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هواتف بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي عدد من المستخدمين من ارتفاع درجة حرارة هواتفهم من سلسلة بيكسل واستنزاف بطاريتها بشكل مفرط، بحسب تقرير موقع engadget الأمريكي، حيث يشتبهون في أن الجاني هو تطبيق Google والتحديث الذي بدأ في الظهور في 12 مايو.

وتُظهر منشورات Reddit ومنتديات دعم جوجل أن مستخدمي Pixel الآخرين يواجهون نفس المشكلة، "لقد بدأت بالأمس، هناك استهلاك كبير للبطارية من تطبيق Google وبدرجة أقل من ذكاء نظام Android"

وأفاد أولئك الذين حاولوا الاتصال بـ Google أن فريق دعم الشركة لم يقدموا فائدة كبيرة، ويقول بعض المستخدمين إن الرجوع إلى إصدار أقدم من تطبيق Google لم يؤد إلى حل المشكلة بالنسبة لهم، فيما كتب أحد مستخدمي Reddit "انتهى الأمر في الواقع بإصدار أقدم من 10 مايو، ولا يزال يستنزف البطارية"، "ويستمر تطبيق Google في تدمير البطارية بغض النظر عن الإصدار، وقد عدت إلى الأول من مايو"، "لا أعرف كيفية معرفة ما إذا كان التطبيق يحاول الاتصال بالمنزل أم في حلقة مع شيء من هذا القبيل، لكن الأعراض تظل كما هي."