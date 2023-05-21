شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة iMessage Contact Key Verification؟ ومتى تصل للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نهاية العام الماضي، أعلنت شركة Apple عن iMessage Contact Key Verification، وهي أداة قالت الشركة إنها ستسمح لأولئك الذين يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية" بحماية محادثاتهم من الجهات الخبيثة.

وفي ذلك الوقت، وعدت الشركة بأن ميزة الأمان ستصل في وقت ما في عام 2023، والآن، قبل أكثر من أسبوعين بقليل من بدء WWDC 2023، يبدو أن هذه الأداة قد تصل مع إصدار iOS 16.6.





ما هي iMessage Contact Key Verificationهي ميزة أمان تسمح لتطبيق الدردشة من Apple للمستخدمين بالتحقق من أنهم يتراسلون فقط مع الأشخاص الذين يعتزمون التحدث إليهم، حيث سيتلقى المستخدمون الذين قاموا بتمكين iMessage Contact Key Verification تنبيهات تلقائية إذا نجح "هاكرز محترف بشكل استثنائي"، في اختراق خوادم السحابة والتنصت على محادثات iMessage المشفرة.

ورغم أن هذه الأشياء لن تحدث أبدًا، لكن أبل تقول إنها مخصصة "للمستخدمين الذين يواجهون تهديدات رقمية غير عادية - مثل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الحكومة"، فإذا كنت تنتمي إلى تلك المجموعات، فقد تكون هذه ميزة مهمة بالنسبة لك.

لكن لم تدخل Apple في الكثير من التفاصيل حول كيفية عمل التحقق من مفتاح الاتصال عند إطلاقه في عام 2023، ومع ذلك، قالت الشركة إن المستخدمين الذين يقومون بتمكينها سيكونون قادرين على مقارنة رمز التحقق من جهات الاتصال شخصيًا، عبر FaceTime (وهو أيضًا مشفرة من طرف إلى طرف)، ومن خلال مكالمة آمنة أخرى.