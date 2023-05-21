تكنولوجيا: أبل تقوم بتوظيف أشخاص للعمل على منتجاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتبع شركة أبل خطى شركات التكنولوجيا الأخرى وفتحت حوالي 176 وظيفة جديدة تتعلق بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

ويشير المصدر Pocket-lint إلى أن 68 من هذه الوظائف داخل قسم Siri، و 52 ستعمل مع نظام iOS و 46 مرتبطة بنظام macOS. وستتطلب الوظائف الأخرى العمل مع أكثر من منتج واحد.

لم تخفي أبل الأمر أيضًا. فخلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أشار المتحدث باسم أبل إلى أن الشركة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة جدًا. في الواقع، تقول المصادر الداخلية أن أبل قد قيدت استخدام روبوتات الدردشة الذكية لمنع نشر المعلومات الحساسة للعامة.

وقامت أبل بالفعل بجدولة حدث خاص في 5 يونيو يركز على نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ولكن قد نسمع شيئًا عن الذكاء الاصطناعي أيضًا.

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