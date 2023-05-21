تكنولوجيا: هاتف Nokia C22 سيصل يوم 23 مايو في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة نوكيا الهاتف الذكي Nokia C32 خلال مؤتمر الحوالات العالمي (MWC) في شهر فبراير. والآن، أطلقت الشركة الهاتف في المملكة المتحدة وتخطط لطرحه في السوق الهندية قريبًا، حيث أصبحت القائمة متاحة قبل بضعة أشهر.

ووفقًا لتقرير حديث، ظهرت تفاصيل أخرى حول الهاتف. فوفقًا لتقرير هندي من 91mobile، من المتوقع أن يظهر Nokia C32 لأول مرة في الهند في 23 مايو. وهذا يعني أن السوق الهندية ستشهد قريبًا توفر هاتف ذكي جديد من نوكيا.

وبصرف النظر عن الكشف عن تاريخ الإطلاق، يذكر التقرير أيضًا أنه سيتم تسعير الجهاز بحوالي 9999 روبية في الدولة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا هو السعر التمهيدي أو الحد الأقصى لسعر التجزئة (MRP).

على اي حال، من المرجح أن يجذب وصول هاتف ذكي من نوكيا ضمن النطاق السعري 10000 روبية انتباه مستخدمي نوكيا الحاليين وأولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الإصدارات السابقة لشركة نوكيا.

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