تكنولوجيا: Oppo تكشف عن الإصدار الخاص OPPO A1 Vitality بمعالج Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo عن إصدارها الخاص Oppo A1 Vitality الذي ينطلق بمعالج Dimensity 6020، ومعدل تحديث 90Hz، وسعر 256 دولار.

يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 6.56 إنش، بمعدل تحديث 90Hz، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%، وتدعم الشاشة تدرج في السطوع حتى 4096 مستوى، مع دعم التحكم التكيفي التلقائي في سطوع الشاشة.

وتدعم الشاشة دقة 1612 في 720 بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 89.8% من إطار الهاتف، بنسبة سطوع 480nit.

كما يتميز الهاتف بسماكة 7.99مم، ووزن 188 جرام أي تصميم نحيف وخفيف، أيضاً يأتي الهاتف بمعايير IP54، ويدعم A1 Vitality Edition رقاقة معالج Dimensity 6020، مع كرت شاشة Mali-G57.

أيضاً يأتي Oppo A1 Vitality بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

ويتميز الإصدار الخاص Oppo A1 Vitality بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما تدعم الكاميرة نمط portrait في التصوير، وتحسين المشهد بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع فيديو RGB، إلى جانب نمط تصوير ليلي فائق.

أيضاً يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، و5G+WiFi، مع مكبر صوتي صفي بتقنية تحسين الصوتيات في الموسيقى والألعاب، ومقاطع الفيديو.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق، والأسود، إلى جانب اللون البنفسجي.

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