تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ثلاجة Mijia Italian Style 400L مع حواف نحيفة بسعر 3499 يوان (499 دولار)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي أحدث إضافة إلى مجموعة الأجهزة المنزلية، وهي ثلاجة Mijia على الطراز الإيطالي بسعة 400 لتر. تجمع هذه الثلاجة الأنيقة ثلاثة أبواب بين هيكل أبيض نقي مع حواف فائقة النحافة، مما يخلق تصميم عصري وجميل يتكامل بسلاسة مع أي ديكور منزلي.

بسعر 3499 يوان فقط (499 دولار)، توفر ثلاجة Mijia قيمة ممتازة لميزاتها الرائعة، فهي تتميز بتقنية الرغوة رفيعة الجدران المتقدمة، والتي لا تقلل من الحواف فحسب، بل تتيح أيضًا تصميمًا أكثر إحكاما مع زيادة سعة التخزين الطازجة. وبأبعاد 600 × 635 × 1911 مم، توفر الثلاجة مساحة كبيرة دون أن تشغل مساحة كبيرة داخل مطبخك.

تم تصميم هذه الثلاجة مع مراعاة التطبيق العملي، وتتميز بأقسام وأدراج جيدة التنظيم. يتيح درج الفريزر ذو الطبقة المزدوجة سهولة الوصول إلى العناصر المجمدة، بينما يمكن أن تستوعب منطقة التبريد الفسيحة سعة 252 لترًا. علاوةً على ذلك، توفر حجرة التجميد ذات سعة 148 لترًا مساحة كبيرة لتخزين حوالي 32 صندوقًا من الزلابية.

إحدى الميزات البارزة في ثلاجة Mijia هي درجها المستقل بدرجة الحرارة المتغيرة. يوفر هذا الدرج ثلاثة أوضاع لدرجة الحرارة، مما يضمن الظروف المثلى للحفاظ على القيمة الغذائية للوجبات، مما يجعله مثاليًا للأمهات والأطفال.

تأتي الثلاجة مجهزة بضاغط متغير التردد ومروحة، كما تستخدم هذه الثلاجة جهاز استشعار درجة الحرارة مخصص لمراقبة درجات الحرارة المتسقة والحفاظ عليها. تقلل هذه التقنية من تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نضارة الأطعمة وحفظها بشكل أفضل.

تعد كفاءة الطاقة من أولويات شاومي، وتفي ثلاجة Mijia بالتوقعات. وقد تم تصنيفها رسميًا بتصنيف استهلاك الطاقة من المستوى الثاني، حيث تستهلك 0.89 كيلو واط فقط من الكهرباء يوميًا. علاوةً على ذلك، تعمل الثلاجة بهدوء مع مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 36 ديسيبل.

وبفضل تقنية تدوير الهواء المبرد، تمنع هذه الثلاجة الطعام من الالتصاق ببعضه البعض، مما يضمن سهولة استرجاعه مع الحفاظ على نضارة العناصر المخزنة وطراوتها. كما أنه يلغي الحاجة إلى إزالة الصقيع يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، تتميز حجرة التبريد بوحدة أيون الفضة المضادة للبكتيريا وإزالة الروائح الكريهة، وتمتص بشكل فعال جزيئات الرائحة للحفاظ على رائحة الثلاجة منعشة.

وكجزء من النظام البيئي للمنزل الذكي من شاومي، توفر ثلاجة Mijia Italian Style 400L خيارات اتصال مريحة. ويمكن التحكم فيها بسهولة عن بعد وتخصيصها باستخدام تطبيق Mi Home. علاوةً على ذلك، فهي تدعم التحكم الصوتي من خلال XiaoAI Assistant، مما يسمح بتجربة خالية من اليدين.

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