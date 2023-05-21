تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo V29 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف Vivo V29 Pro في حدث يعقد في شهر يونيو، ولقد كشفت أحدث التقارير عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تدعم Vivo هاتف Vivo V29 Pro المرتقب بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، مع معدل تحديث 120Hz.

كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر macro أو مستشعر لعمق التصوير.

بينما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يضم Vivo V29 Pro بطارية بقدرة 5000 mAH، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7200، لذا نترقب الحدث الرسمي في شهر يونيو لمزيد من التفاصيل.

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