شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. آبل تضيف ميزة التحقق من مفتاح جهة اتصال iMessage مع iOS 16.6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن التحقق من مفتاح الاتصال في "آي مسج"، قد يصل مع إصدار iOS 16.6، قبل أكثر من أسبوعين بقليل من بدء WWDC 2023، حيث كانت آبل قد أعلنت فى نهاية العام الماضي عن iMessage Contact Key Verification، وهي أداة قالت الشركة إنها ستسمح لأولئك الذين يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية" بحماية محادثاتهم من الجهات الخبيثة.

كما ذكرت لأول مرة بواسطة MacRumors، بدأت آبل في طرح الإصدار التجريبي الأول من iOS 16.6 الجمعة الماضية، ومن بين الميزات التي يبدو أن الإصدار يضيفها هي iMessage Contact Key Verification.

يشير خيار جديد داخل تطبيق الإعدادات إلى أن آبل تعمل على الأداة، ولكن في الوقت الحالي لا يظهر تمكين التحقق من مفتاح جهة الاتصال لتنشيط الميزة.

وتتكهن MacRumors بأن ذلك قد يكون بسبب أن الشركة لم تنفذ بالكامل التحقق من مفتاح الاتصال في iMessage.

بمجرد وصوله سيقوم iMessage Contact Key Verification، بشرط تمكين الميزة لكل شخص في محادثة iMessage، بإرسال تنبيه تلقائي عندما تكتشف آبل أن شخصًا ما قد أضاف جهازًا مخادعًا إلى حساب.

وتتصور الشركة الميزة التي تحمي النشطاء والمسؤولين الحكوميين والصحفيين من المتسللين الذين ترعاهم الدولة.

إنها إحدى الميزات التي من المتوقع أن تضيفها آبل إلى iOS 16 قبل أن تحول الشركة انتباهها الكامل إلى iOS 17.