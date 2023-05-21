تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف Galaxy F54 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري قريباً هاتف Galaxy F54 في السوق الهندي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر الهاتف في السوق الهندي.

أوضحت تسريبات نشرت على حساب “Mukul Sharma” على منصة تويتر على أن هاتف Galaxy F54 المتوسط المرتقب من سامسونج على المواصفات الرئيسية للهاتف وأيضاً السعر المتوقع للهاتف في السوق الهندي.

ولقد أشار Mukul إلى أن الهاتف يأتي بسعر 398 دولار في السوق الهندي، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، مع تصوير بكفاءة أفضل في الليل.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، كما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy F54 5G يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Exynos 1380، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.1.

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