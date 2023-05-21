شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل 1474 تطبيقا من متجرها بناء على طلبات حكومية خلال 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت أبل 1،474 تطبيقًا من متجر التطبيقات الخاص بها بناءً على طلبات من مختلف الحكومات لإلغاء مثل هذه التطبيقات في عام 2022، ووفقًا لتقرير شفافية متجر التطبيقات لعام 2022 للشركة، كانت هذه الطلبات لإزالة هذه التطبيقات لانتهاكها قوانين مختلفة في البلاد، وكان هذا أول تقرير يُنشر كجزء من تسوية الشركة بقيمة 100مليون دولار مع مطوري App Store في عام 2021.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكان الحد الأقصى من البر الرئيسي للصين - 1435 تطبيق، وبالنسبة للهند، استقر الرقم عند 14 تطبيق، فيما طلبت الحكومة الباكستانية إزالة 10 تطبيقات، وكان الرقم بالنسبة لروسيا سبعة تطبيقات.

وكان هناك إجمالي 18،412 طلبًا لإزالة التطبيقات من وكالات مختلفة في جميع أنحاء العالم (مرة أخرى بقيادة الصين عند 5،484) ، بما في ذلك 709 من الهند، واستعادت أبل 24 تطبيقًا في الهند بعد استئناف عمليات إزالة التطبيقات العام الماضي.

واعتبارًا من عام 2022، كان لدى شركة آبل 1،783،232 تطبيقًا إجمالاً على متجر التطبيقات، وفقًا للتقرير، قام عملاق التكنولوجيا بمراجعة 6،101،913 تطبيقًا ورفض 1،679،694 العام الماضي لانتهاكه سياسات متجر التطبيقات.

وتم قبول طلبات التطبيقات التي تمت الموافقة عليها بعد الرفض 253،466 وإجمالي التطبيقات التي تمت إزالتها أخيرًا من متجر التطبيقات بلغ 186195 في عام 2022.

وفي نفس السياق، فمن حيث فئات التطبيقات التى تمت ازالتها تصدرت الألعاب (38883) والمرافق (20،045) والأعمال (16997) قائمة التطبيقات التي تمت إزالتها، وبلغ إجمالي عدد مطوري أبل المسجلين على App Store 36.974.015 بينما أنهت الشركة 428487 حساب مطور لانتهاك سياساتها في عام 2022.

وفقًا لشركة أبل، "منذ إطلاقه في عام 2008، أثبت متجر التطبيقات أنه مكان آمن وموثوق به لاكتشاف التطبيقات وتنزيلها".

وأعلنت شركة أبل مؤخرًا أن متجر التطبيقات التابع لها منع أكثر من 2.09 مليار دولار من المعاملات الاحتيالية المحتملة في عام 2022، وحظر استخدام ما يقرب من 3.9 مليون بطاقة ائتمان مسروقة لإجراء عمليات شراء، وحظر 714000 حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى.