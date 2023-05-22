شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a وهاتف Pixel 4a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولار، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 4a للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى: Google Pixel 7a

Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm) مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide) الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh. هاتف Pixel 4a:

هاتف Pixel 4a: حجم الشاشة: حوالي 5.8 بوصة. دقة الشاشة:حوالي 2340 × 1080 بيكسل. المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 730 الرام: حوالي 6GB السعة الداخلية: حوالي 128GB نظام التشغيل: نظام Android (10) البطارية: حوالي 3140 mAh

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