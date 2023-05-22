شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWDC 2023.. ما الذى يمكن توقعه فى مؤتمر المطورين العالميين لشركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون مؤتمر أبل للمطورين العالميين (WWDC) القادم من أكبر مؤتمراتها حتى الآن، وبعد سنوات من الشائعات والتسريبات، يمكن لشركة أبل أخيرًا نزع غطاء سماعة الواقع المختلط الخاصة بها، ودخول الشركة في فئة منتجات جديدة وإعطاء العالم نظرة أولى على محاولتها لإثبات أن الواقع الافتراضي يستحق الاستثمار فيه.

ومن المؤكد أيضًا أن هناك الكثير: تحديثات نظام التشغيل، والتطبيقات والميزات الجديدة، وربما بعض الأجهزة الجديدة أيضًا، وفيما يلى قمنا بتجميع تفاصيل حول كيف ومتى يمكنك مشاهدة الكلمة الرئيسية في WWDC بالإضافة إلى بعض الإعلانات التي نتوقعها من أبل.

ما هو موعد الكلمة الرئيسية WWDC 2023؟

تم تحديد الكلمة الرئيسية لهذا العام في WWDC ليوم الاثنين، 5 يونيو، الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وسيُعقد كحدث رقمي وشخصي في أبل Park في كوبرتينو، كاليفورنيا، حيث يتوقع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل أن يبدأ الأمور.





أين يمكنني مشاهدة WWDC؟ستقوم أبل ببث WWDC Keynote مباشرة من موقعها على الويب وقناتها على YouTube.

- الظهور الأول لسماعة الواقع المختلط التي يُشاع عنها منذ فترة طويلة من أبل

يمكن القول أن سماعة الواقع المختلط من أبل هي واحدة من أكثر منتجات الشركة إثارة منذ سنوات. في حين أن أبل لم تؤكد بعد وجودها ، تشير التقارير إلى أنها ستكون قادرة على توفير تجارب الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).

يُطلق على ما يبدو اسم "Reality Pro"، ومن المتوقع أن تأخذ سماعة الرأس التي تركز على المطور مظهر "نظارات التزلج" التي تأتي مع قرص فعلي يتيح لك ضبط الواقع الافتراضي والخروج منه، وفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، من المفترض أيضًا أن تحتوي على العديد من المستشعرات الخارجية لدعم تتبع اليد جنبًا إلى جنب مع المستشعرات الموجودة داخل سماعة الرأس التي تتعقب عينيك.

ومن المحتمل أن توجد سماعة الرأس كجهاز مستقل ، مزودًا بحزمة بطارية تتصل بسماعة الرأس باستخدام كبل خاص، حتى الآن ، تشير التقارير إلى أن أبل كانت مشغولة في إنشاء إصدارات VR لبعض تطبيقاتها الأصلية، بما في ذلك Safari و FaceTime و أبل TV و أبل Books و Freeform والمزيد.

مع سعر متوقع يبلغ حوالي 3000 دولار، لن تكون سماعة أبل رخيصة الثمن، وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تعمل أبل على إصدارات أكثر تكلفة من الجهاز أيضًا، فمن المحتمل ألا نراها في حدث هذا العام.

جهاز MacBook Air جديد تمامًا مقاس 15 بوصة

من المتوقع أيضًا أن تطلق أبل خيارًا أكبر مقاس 15 بوصة لجهاز MacBook Air - وهو جهاز يتميز منذ فترة طويلة بشاشة قياسية مقاس 13 بوصة، وقد سمعنا لأول مرة عن الجهاز العام الماضي ، وتراكمت شائعات أكثر تفصيلاً منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل أن يأتي جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة مع شريحة M2 الداخلية المستخدمة في طرازات MacBook Air التي تم إصدارها العام الماضي. كما هو مذكور في تقرير من Bloomberg ، قد تتميز أيضًا بنفس دقة 3024 × 1964 مثل MacBook Pro مقاس 14 بوصة ، على الرغم من أن الشاشة قد تكون أقل حدة قليلاً نظرًا لأن لديها بوصة إضافية من المساحة لملئها.

وبصرف النظر عن ذلك ، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت أبل لديها خطط للكشف عن أي أجهزة Mac جديدة. يشاع أن الشركة تعمل على تحديث جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة ، و MacBook Air مقاس 13 بوصة ، و iMac مقاس 24 بوصة ، وكلها يمكن أن تأتي مع شريحة M3 جديدة.

ميزات جديدة لأنظمة iOS و iPadOS و macOS

WWDC هو حدث للمطورين ، مما يعني أننا ملزمون برؤية بعض التحديثات لنظام iOS و iPadOS و macOS والمزيد.

يتضمن ذلك الكشف عن iOS 17 ، والذي يشاع أنه يأتي مع مجموعة متنوعة من تحديثات جودة الحياة الأصغر. قامت أبل بالفعل بمعاينة مجموعة ميزات إمكانية الوصول التي من المحتمل أن تصل مع نظام التشغيل الجديد ، بما في ذلك أداة Personal Voice التي تتيح للمستخدمين إنشاء صوت اصطناعي مع 15 دقيقة من التدريب.

من المتوقع أيضًا أن تتضمن أبل بعض التحديثات لـ Stage Manager في iPadOS 17 ، الواجهة متعددة المهام التي قال زميلي ديفيد بيرس "ما زالت لا تعمل" ، حتى بعد أن قامت أبل بإصدارها رسميًا في أكتوبر الماضي. تبدو التحديثات كما لو أنها تتعلق بالجانب التقني للأشياء ، وليس فيما يتعلق بوظائفها العامة.

لا يُعرف الكثير عن ما يخبئه نظام التشغيل macOS 14 و tvOS 17 ، ولكن يُقال أن شركة أبل تمنح watchOS 10 تحديثًا كبيرًا إلى حد ما يضيف واجهة جديدة ثقيلة للأدوات.

تطبيق يوميات يركز على الصحة العقلية على iPhone

بالحديث عن نظام التشغيل iOS 17 ، يشير تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركة آبل ستطلق تطبيقًا جديدًا لتدوين يوميات iPhone يتيح لك تدوين أفكارك وأنشطتك على مدار اليوم.

وقد يقدم أيضًا اقتراحات لموضوعات لتكتب عنها وتقدم لك "All Day People Discovery "لتتبع الأشخاص الذين تقضي وقتهم معهم وكذلك اكتشاف الوقت الذي تفعل فيه شيئًا لا تفعله عادةً في يوم معين، بينما من المتوقع أن تكشف أبل عن التطبيق في WWDC ، فمن المحتمل أن تطلقه الشركة في الخريف.

افتتاح النظام البيئي المغلق لشركة أبل

ينفد وقت أبل للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الخاص بالاتحاد الأوروبي. في حين أن بعض القواعد قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل ، فإن "حراس البوابة الرقمية" مثل أبل لديهم حتى مارس من العام المقبل على أبعد تقدير للسماح للمستخدمين بتنزيل متاجر تطبيقات الطرف الثالث وتطبيقات التحميل الجانبي داخل الاتحاد الأوروبي ، وهو أمر أعربت أبل بشدة عن معارضتها لأكثر من مخاوف أمنية.

لهذا السبب لن تكون مفاجأة كبيرة إذا استخدمت أبل WWDC لمعاينة بعض التغييرات التي تجريها على أنظمة iPhone و iPad البيئية. (أو على الأقل أبلغ المطورين بهدوء أن التغيير قادم). وفقًا لـ Bloomberg ، تتطلع أبل إلى "إصلاح" iOS من أجل الامتثال للجهات التنظيمية الأوروبية.

بالإضافة إلى السماح بالتحميل الجانبي ، تنتشر التكهنات بأن أبل قد لا تطلب من متصفحات الطرف الثالث استخدام محرك WebKit الخاص بشركة أبل ، مما سيسمح بمزيد من التمايز في متصفحات الموبايل، ويمكن للشركة أيضًا فتح الوصول إلى شريحة NFC الخاصة بها ، والتي تقتصر حاليًا على خدمات أبل مثل أبل Wallet و أبل Pay.