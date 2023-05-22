شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطور تطبيقا جديدا لمنافسة تويتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" إدارة منصة التواصل الاجتماعي تويتر في أكتوبر 2022، ومنذ الاستحواذ، أجرى Musk العديد من التغييرات على سياسات الشركة وموظفيها على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ومع ذلك، بدأ بعض المستخدمين الذين كانوا غير راضين عن التغييرات الأخيرة للشركة في البحث عن بدائل لموقع التدوين المصغر، ونتيجة لذلك، بدأت منصات مثل Mastodon وBluesky (وهي عبارة عن منصة وسائط اجتماعية يدعمها مؤسس تويتر Jack Dorsey) في جذب الكثير من الاهتمام، والآن، بحسب تقرير جديد فتخطط شركة ميتا للانضمام إلى هذه المنصات، حيث يقال إن عملاق الوسائط الاجتماعية يطور تطبيقًا نصيًا جديدًا تحت علامة انستجرام والذي سيتنافس مع تويتر.

ووفقًا لتقرير صادر عن LA Times ، تختبر Meta المشروع مع المشاهير والمؤثرين، ويدعي التقرير أيضًا أن هذا التطبيق الجديد كان متاحًا سرًا لمنشئي المحتوى المختارين منذ شهور، فيما نشرت Lia Haberman من ICYMI لقطة شاشة لوصف مبكر للتطبيق، وذكرت أيضًا أن هذا التطبيق سيكون منفصلاً عن انستجرام ولكنه قد يسمح للأشخاص بربط الحسابات، ووفقًا لـ Haberman ، يمكن أن يصل منافس تويتر في أقرب وقت في يونيو.

منافس تويتر الجديد المنافس القادم لمنصة تويتر ليس لديه اسم رسمي حتى الآن، لكن تشير الشائعات إلى أن التطبيق يحمل اسمًا داخليًا "P92" أو "برشلونة"، ولكن تم تصميمه وفقًا لإرشادات وعلامات انستجرام التجارية، ومن المتوقع أن تكون واجهة التطبيق مشابهة تمامًا لـ انستجرام.

ويوضح التقرير أنه بدلاً من خلاصة الصور ومقاطع الفيديو، من المرجح أن تعرض الصفحة الرئيسية للتطبيق مخططًا زمنيًا للمشاركات "النصية"، وتمامًا مثل تويتر، سيسمح هذا التطبيق للمستخدمين أيضًا بإرفاق الصور ومقاطع الفيديو والروابط بهذه المنشورات، وسيسمح النظام الأساسي أيضًا للمستخدمين الآخرين بالرد وإنشاء سلاسل رسائل على هذه المنشورات.

وتخطط Meta أيضًا لتسهيل الأمر على منشئي المحتوى لجلب جمهورهم إلى التطبيق الجديد، ومن المتوقع أيضًا أن يكون لدى مستخدمي التطبيق القادم خيار متابعة الحسابات التي يتابعونها بالفعل على انستجرام بنقرة واحدة، وعلاوة على ذلك ، تم تعيين هذا النظام الأساسي أيضًا ليشمل ميزات الإشراف، إلى جانب عناصر تحكم لتعيين من يمكنه إرسال الردود أو حتى ذكر حسابك.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة أيضًا لجعل التطبيق متوافقًا مع الأنظمة الأساسية الأخرى، مثل Mastodon، وإذا كان الحساب عامًا ، فقد يتمكن المستخدمون في التطبيقات الأخرى من البحث عن هذا الحساب ومحتواه ومتابعته والتفاعل معه.

من المتوقع أن تستفيد Meta من قاعدة المستخدمين الضخمة الخاصة بها والتي من المتوقع أن تتم دعوتها للانضمام إلى التطبيق الجديد دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، للمقارنة، لدى انستجرام أكثر من مليار مستخدم، بينما لدى تويتر حوالي 400 مليون.