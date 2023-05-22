شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين قريبا إنشاء "ستيكرز" من التطبيق مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتس آب يعمل على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات داخل التطبيق، حيث كشف موقع WABetaInfo أن تطبيق المراسلة الشهير يعمل على أداة جديدة لصانع الملصقات، وستمكن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء ملصقات بسرعة من صورهم.

ويضيف التقرير أن الميزة تستخدم iOS 16 APIs لاستخراج موضوع مباشرة من الصورة ثم يتم تحويله تلقائيًا إلى ملصق في التطبيق، وستمنع هذه الميزة المستخدمين من تنزيل أي تطبيق تابع لجهة خارجية للملصقات، حيث إن القدرة على إنشاء ملصقات باستخدام أداة صانع الملصقات داخل التطبيق قيد التطوير ومن المخطط إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق.

على جانب آخر قدم WhatsApp مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Chat Lock، مما يسمح للمستخدمين بتأمين الدردشات الفردية بكلمة مرور، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين حماية محادثاتهم الشخصية عن طريق تعيين كلمة مرور.

وعندما يتم قفل الدردشة، يظل اسم المرسل ومحتوى الرسالة مخفيين عند تلقي رسائل جديدة، ويتم أيضًا تنظيم الدردشات المقفلة في مجلد منفصل، تتم إزالته من قائمة الدردشة الرئيسية. يتطلب الوصول إلى هذه الدردشات المقفلة إما كلمة مرور الجهاز أو طريقة المصادقة البيومترية، مثل فحص بصمة الإصبع.