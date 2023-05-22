شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء ملصقات لواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر لدي واتساب نماذج تطبيقات وأكواد برمجية لكل من نظامي Android وiOS بحيث يمكنك إضافة ملصقاتك الفنية إليها لإنشاء تطبيق بأدنى قدر من الخبرة في تطوير البرامج وكتابة الأكواد البرمجية، حيث يمكن أيضًا للمطورين من ذوي الخبرات المتقدمة تصميم تطبيقات ملصقات ثرية باستخدام مجموعة واجهات برمجة التطبيقات APIs والواجهات التقليدية التي يدعمها واتساب.

تتوفر الملصقات في أحدث إصدارات واتساب لنظامي Android وiOS. إذا لم تتمكن من رؤية الملصقات، تأكد من تحديث تطبيق واتساب لأحدث إصدار من خلال متجر التطبيقات على هاتفك، ولإنشاء ملصقات لواتساب يجب أن تتوافق الملصقات المخصصة مع المتطلبات التالية:

1- يجب أن يكون لكل ملصق خلفية شفافة.

2- يجب أن تكون الملصقات بمقاسات 512 × 512 بكسل بالضبط.

3- يجب ألا يتعدى حجم كل ملصق 100 كيلوبايت.

4- يجب أن يكون مقاس هذه الصورة 96 × 96 بكسل، ولا يقل حجمها عن 50 كيلوبايت.

ولإنشاء ملصقات لواتساب يجب اتباع الخطوات الاتية:

1- توجه إلى المحادثة التي ترغب في إرسال الملصق فيها وقم بفتحها.

2 - اضغط بعد ذلك على علامة المرفقات في نافذة المحادثة وقم باختيار علامة الملصقات وتجدها فوق الصور مباشرةً.

3- اختر الصورة التي ترغب في تحويلها إلى ملصق من حاسوبك.

4 - بعد ذلك قم بتعديل الصورة كما ترغب، ويمكنك إضافة أي نصوص أو رموز تعبيرية أو حتى قص جزء من الصورة واستخدامه دون الباقي.