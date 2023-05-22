تكنولوجيا: هاتف HONOR Magic5 Pro: الهاتف الذي يُغير قواعد اللعبة مع قدرات الكاميرا التي تهزم كاميرا هاتف Samsung S23 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما كانت HONOR علامة تجارية تأتي في مقدمة العلامات التجارية المهتمة بالابتكارات والتقنيات المذهلة، خاصةً فيما يتعلق بالتصوير. مُنذ البداية، أدركت HONOR أهمية التقاط لحظات الحياة الثمينة من خلال الهاتف وقد سعت لتقديم أفضل تقنيات الكاميرا المُمكنة لمُستخدميها.

ويستمر التزام HONOR بتقديم الابتكارات مع إطلاقها القادم لهاتف HONOR Magic5 Pro في منطقة الشرق الأوسط. جاء هذا الجهاز ليُقدم قدرات كاميرا استثنائية من المتوقع أن تهزم هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra.

مع قدرات الكاميرا المتقدمة في كل من البرمجيات والمعدات في الهاتف، فإن HONOR Magic5 Pro يُعد بمثابة خياراً مثالياً للأشخاص الشغوفين بالتصوير الفوتوغرافي.

خاصية Millisecond Falcon Capture و AI Motion Sensing الجديدتان كُلياً

خاصية Millisecond Falcon Capture هي الميزة الجديدة المُقدمة في هاتف HONOR Magic5 Pro والتي لم تُرى في أي هاتف آخر من قبل. تسمح خاصية Millisecond Falcon Capture في هاتف HONOR Magic5 Pro للمستخدمين بالتقاط الأشياء التي تتحرك سريعاً بسرعة تصوير فائقة، ما يتفوق به على قدرات التصوير الخاصة بهاتف Samsung S23 Ultra.

طوّر فريق البحث والتطوير من HONOR ذاكرة التخزين المؤقت للصور لهاتف HONOR Magic5 Pro، حيث تم تعزيز الهاتف بذاكرة تخزين مؤقتة مُزدوجة تبلغ من 200 مللي ثانية إلى 1500 مللي ثانية كحد أقصى، مما يضمن إمكانية تخزين كميات معينة من الصور في الخلفية.

تُحسّن هذه الميزة المبتكرة عملية التصوير بالكامل، ما ينتج عنه بدء تصوير، تركيز، رد فعل غالق، والتقاط أسرع مُقارنةً بالجيل السابق. مع ميزة Millisecond Falcon Capture، يُمكن للمستخدمين التقاط المشاهد المعقدة في غضون مللي ثانية بسهولة فائقة، الأمر الذي يجعل هاتف HONOR Magic5 Pro يتفوق فيما يخص التصوير الحركي.

كونه مُزوّد بتقنية التعرف الذكي عن طريق الذكاء الاصطناعي، فإن خاصية AI Motion Sensing تسمح للمستخدمين بالتقاط كل لحظة خاصة بتفاصيل زاهية ووضوح فائق، سواء كُنت تقفز عالياً من السعادة أو تُشاهد منافسات رياضية عالية السرعة. تتعرف هذه الميزة سهلة الاستخدام تلقائياً على تعابير الوجه مثل الابتسامات ووضعيات الجسم مثل القفز، وذلك من أجل التقاط أفضل اللقطات أثناء تحرك الهدف.

تعاونت شركة HONOR مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هذه المرة من أجل إظهار قدرات الكاميرا الجديدة كلياً لهاتف HONOR Magic5 Pro، وذلك من خلال التقاط اللحظات الرائعة للرياضات القائمة على الحركة السريعة بشكل تلقائي، وذلك بفضل خاصية AI Motion Sensing Capture.

تصوير ليلي فائق لم تراه من قبل

لوحظ أن خاصية Super Night Capture من هاتف HONOR Magic5 Pro تمتلك القدرة على تقديم سطوع أفضل وتفاصيل زاهية، بينما تُقابل كاميرا هاتف Samsung S23 Ultra صعوبة في التقاط صور بتفاصيل دقيقة وإضاءة واضحة في البيئات الداخلية مُنخفضة الضوء. ولذلك، بالنسبة للمُستخدمين الذين يسعون إلى التقاط الصور الليلية الداخلية، قد لا يكون هاتف Samsung S23 Ultra هو الخيار الأمثل.

مع ميزة Super Night Capture المتقدمة، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يستخدم خوارزميات معقدة لدمج إطارات متعددة وإنشاء صور بتفاصيل مُميزة وألوان زاهية حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة، الأمر الذي يضع معايير جديدة للتصوير الليلي ويقدم للمستخدمين تجربة ممتازة.

نظام كاميرا ثُلاثي قوي لتجربة تصوير غير مسبوقة

إن نظام الكاميرا الأساسية الثلاثية في هاتف HONOR Magic5 Pro 5G يقدم تجربة تصوير استثنائية مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل. إن مستشعر الكاميرا الكبير وفتحة العدسة تسمحان بتقديم أداء فائق لمستشعر الضوء، ما ينتج عنه صور بجودة عالية وتفاصيل دقيقة، بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

الكاميرات الثلاثة مُزوّدة بقدرات تصوير حاسوبية على أحدث طراز من أجل تقديم نتائج تصوير مبهرة مهما كانت سيناريوهات التصوير. إن نظام الكاميرا في هاتف HONOR Magic5 Pro يجعله يتفوق كأفضل هاتف ذكي مناسب لمحبي التصوير.

اختصاراً، إذا كُنت تبحث عن هاتف ذكي يقدم تجربة تصوير مميزة، مع سرعة تصوير استثنائية، قدرة مُذهلة على التصوير الفوتوغرافي في البيئات منخفضة الإضاءة، وقدرات كاميرا أخرى قوية، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يُعد الخيار الأفضل بالنسبة لك.

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