تكنولوجيا: تويوتا وسوزوكي يتعاونان لإنشاء شاحنات كهربائية صغيرة مع منصة BEV المبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة تويوتا بشكل مشترك على تطوير شاحنات كهربائية صغيرة جديدة مع شركة سوزوكي. وقامت الشركتان أيضًا بتطوير نظام بطارية السيارة الكهربائية (BEV) بالاشتراك مع Daihatsu Motor. ستكون منصة BEV الجديدة داخل جيل جديد من الشاحنة الكهربائية.

تقوم تويوتا بالتقدم تدريجيًا في سوق السيارات الكهربائية من خلال مجموعة كبيرة من العروض والاستثمارات في هذا الاتجاه. وبذلت تويوتا جهودًا حثيثة لتسريع التطوير في إستراتيجيتها BEV مع رئيسها التنفيذي الجديد كوجي ساتو الذي يقود العملية.

وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لتقديم عشرة سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026 ونفقات مبيعات متوقعة تبلغ حوالي 1.5 مليون وحدة سنويًا. وقد حظيت تويوتا باستقبال أقل من المتوقع لأول سيارة كهربائية لها وهي bZ4X وتتوقع أن تتفوق على ذلك من خلال استراتيجيتها الجديدة.

تم إطلاق ثاني سيارة كهربائية من تويوتا وهي bZ3 الشهر الماضي في الصين وتم تطويرها بالاشتراك مع BYD. هناك العديد من موديلات السيارات الكهربائية الأخرى في تشكيلة تويوتا بما في ذلك bZ FlexSpace و EV الرياضية الديناميكية الهوائية.

من المقرر أن يبدأ تشغيل منصة BEV الجديدة بحلول عام 2026 وقد يشهد هذا زيادة كبيرة في نطاق سيارات تويوتا EVs.

تدعي الشركة أن هذا التقنية ستضاعف نطاق السيارات الكهربائية المستقبلية باستخدام بطاريات عالية الكفاءة. وستنشر شركات صناعة السيارات اليابانية الثلاث، Toyota و Suzuki و Daihatsu Motor أيضًا منصة BEV للشاحنات الكهربائية الجديدة.

سيعرض نموذج أولي للشاحنات الكهربائية الصغيرة التي تطبق منصة BEV المطورة بشكل مشترك هذا الأسبوع. سيتم استضافة المعرض من قبل جمعية مصنعي السيارات اليابانية.

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