شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تمكن مبتورى الأطراف من الشعور بدرجة حرارة الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور تقنية إلكترونية ثورية تُمكِّن مبتوري الأطراف من الشعور بدرجة حرارة الأشياء، والتي تتراوح من الساخنة إلى الباردة، مباشرة بيدهم الوهمية، هذا التطور يخلق مسارات جديدة للأطراف الصناعية غير الغازية.

شاركت روسي، مبتورة الأطراف ومقرها في بولونيا بإيطاليا، مؤخرًا في دراسة بحثية لفحص تأثيرات التغذية الراجعة المباشرة لدرجة الحرارة على جلد طرفها المتبقي، إنها من بين 17 مريضًا شعروا بتغير في درجة الحرارة في يدهم الوهمية، الغائبة بسبب التكنولوجيا الرائدة التي طورتها EPFL، قبل كل شيء، حيث قالت فرانشيسكا روسي إن الشعور بتغير درجات الحرارة شيء مختلف، شيء مهم، وعندما تلمس الجذع، تشعر بوخز في يداها المفقودة أو الوهمية، وفقاً لموقع scitechdaily.

وأضافت روسي "ردود الفعل تجاه درجة الحرارة هي إحساس رائع لأنك تشعر بالطرف ، الطرف الوهمي ، تمامًا. لم يعد يشعر بالشبح بعد الآن لأن طرفك قد عاد ".

حرص الباحثان Silvestro Micera و Solaiman Shokur على دمج ردود الفعل الحسية الجديدة في الأطراف الصناعية لإضفاء لمسة أكثر واقعية على مبتوري الأطراف، وتركز دراستهم الأخيرة على درجة الحرارة، حيث عثروا على اكتشاف حول التغذية المرتدة لدرجة الحرارة التي تتجاوز توقعاتهم بكثير.

إذا وضعت شيئًا ساخنًا أو باردًا على ساعد فرد سليم، فسيشعر ذلك الشخص بدرجة حرارة الجسم محليًا، مباشرة على ساعده، ولكن في مبتوري الأطراف، قد يشعر بهذا الإحساس بدرجة الحرارة على الذراع المتبقية، في اليد الوهمية المفقودة.

من خلال توفير ردود فعل غير جراحية، عبر الأقطاب الكهربائية الحرارية (المعروفة أيضًا باسم الترمودات) الموضوعة على الجلد على الذراع المتبقية، أبلغ مبتورو الأطراف مثل روسي عن شعورهم بالحرارة في طرفهم الوهمي، ويمكنهم الشعور بما إذا كان الجسم ساخنًا أو باردًا، ويمكنهم معرفة ما إذا كانوا يلمسون النحاس أو البلاستيك أو الزجاج، في تعاون بين EPFL ومدرسة Sant'Anna للدراسات المتقدمة (SSSA) و Centro Protesi Inail، وتم اختبار التكنولوجيا بنجاح في 17 من 27 مريضًا، وتم نشر النتائج في مجلة Science.

يوضح Shokur ، كبير علماء الهندسة العصبية في EPFL والذي شارك في قيادة الدراسة: "من الأهمية بمكان أن ينظر المريض إلى الأحاسيس الحرارية الوهمية على أنها مشابهة للأحاسيس الحرارية التي تمر بها يده السليمة".

وأدى إسقاط أحاسيس درجة الحرارة في الطرف الوهمي إلى تطوير تقنية إلكترونية جديدة ، وهي تقنية تزود الأطراف الصناعية بتغذية مرتدة غير جراحية لدرجة الحرارة تسمح لمبتوري الأطراف بتمييز ما يلمسونه.

قبل بضع سنوات، حصل Micera و Shokur على نظام يمكن أن يوفر تغذية راجعة لدرجة الحرارة من خلال جلد الأشخاص الأصحاء ، وتم تطويره أيضًا في EPFL وتم إنتاجه بواسطة Metaphysiks.

تعمل الميتافيزيك على تطوير تقنية اللمس العصبي، MetaTouch، التي تربط الجسم بالعوالم الرقمية، وتجمع MetaTouch بين ردود الفعل باللمس ودرجة الحرارة لزيادة المنتجات المادية من أجل الرفاهية.

يقول Silvestro Micera، المؤسس المشارك ورئيس التكنولوجيا في Metaphysiks: "يسلط هذا الاختراق الضوء على قوة اللمس في تحسين الظروف الطبية وتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة".

استعار المهندسون العصبيون في EPFL MetaTouch الذي يوفر ردود فعل حرارية مباشرة على جلد المستخدم، باستخدام هذا الجهاز ، واكتشفوا الأحاسيس الوهمية الحرارية واختبروها لاحقًا في 27 مبتورًا.