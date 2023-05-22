شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس الأمريكى ينفى نيته تخفيف الضرائب المفروضة على حاملى العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتحمل أي مخاطرة مالية أو خسارة رأس المال الوارد، خاصة الآن عندما يواجه اقتصادها عقبة مثقلة بالتضخم، في ظل هذه الظروف، لا يفكر بايدن في أي تخفيف في الضرائب المفروضة على حاملي العملات الرقمية والمستثمرين في البلاد.

وظهر موقف بايدن بشأن خفض ضرائب العملات المشفرة بعد أن طرح الجمهوريون مؤخرًا اقتراحًا للحكومة الأمريكية يقترح بعض التنازلات بشأن ضرائب العملة المشفرة - والتي فشلت في الظهور كقرار قابل للتطبيق اقتصاديًا وفقًا لرئيس الولايات المتحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

وتفرض الولايات المتحدة ضرائب تتراوح بين 10 و 37 % على أرباح رأس المال قصيرة الأجل ودخل العملة المشفرة، بينما تخضع أرباح رأس المال طويلة الأجل للضريبة بين صفر في المائة و %.

ونفى بايدن صراحة حتى التفكير في اقتراح الولايات المتحدة بإعادة النظر في الضريبة التي فرضتها على أنشطة التشفير، وكان الرئيس الأمريكي يتحدث في قمة مجموعة السبع الجارية في هيروشيما باليابان.

نُقل عن الرئيس بايدن قوله في تقرير CryptoSlate: "لن أوافق على صفقة تحمي الغشاشين في ضريبة الثروة وتجار العملات المشفرة مع تعريض المساعدة الغذائية للخطر لما يقرب من مليون أمريكي".

وفي رأي الرئيس الأمريكي، فإن الاقتراح الذي قدمه الجمهوريون "بصراحة تامة ، غير مقبول".

تعاني الولايات المتحدة من ضغوط ديون هائلة في الوقت الحاضر، وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة مدينة بإجمالي 31.5 تريليون دولار في الديون العامة وداخل الحكومات.

على الرغم من قيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو، إذا لم يتم رفع سقف ديون الدولة.

ومن ثم، في هذا الوقت، لا يرغب بايدن في إعاقة أي تدفق لرأس المال إلى الخزانة الأمريكية عن طريق تخفيض ضرائب العملات المشفرة.

في الشهر الماضي، انهارت ثلاثة بنوك تقليدية صديقة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد ، مما أثار مخاوف المستثمرين وعامة الناس.

ألقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو (FRBC) في تقريره الأخير باللوم على انهيار مشروعات العملة المشفرة مثل Terra و FTX العام الماضي في الأزمة المصرفية المستمرة في الولايات المتحدة.