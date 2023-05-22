تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Huawei Nova Y91 بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن هاتف Huawei Nova Y91 الذي ينطلق بقدرة بطارية 7000 mAh، ومعدل تحديث 90Hz.

يتميز هاتف Nova Y91 بشاشة LCD بحجم 6.95 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2376 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 270Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم هواوي هاتف Nova Y91 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 7000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة EMU 13، ويدعم اثنان من شرائح SIM، كما يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 801.ac، وتقنية البلوتوث 5.0، وGPS، كما يضم منفذ USB C، أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 171.6 في 79.9 في 8.9مم، ووزن 214 جرام.

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