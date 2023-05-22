تكنولوجيا: صور توضح تصميم Oppo K11x بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo K11x المرتقب الذي يظهر بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وتصميم مسطح لإطار الهاتف.

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno 10 في السوق الصيني في حدث يعقد في 24 من مايو، ومن المقرر أن تقدم Oppo خلال الحدث هاتفها المتوسط Oppo K11x.

ولقد شارك “Evan Blass” صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هاتف Oppo K11x، والتي تؤكد على أن الهاتف يتميز بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية والجهة الخلفية.

أيضاً يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد أيضاً عن اثنان من ألوان الهاتف هما الأزرق والأخضر.

يذكر أن Oppo قدمت الإصدار السابق Oppo K10x بشاشة LCD بحجم 6.59 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12.1.

كما تميز هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما جاءت كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً جاء هاتف K10x برقاقة Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما ضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وجاء بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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