شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنجح فى إطلاق رحلة تحمل رائدى فضاء سعوديين للمحطة الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح رحلة تكلفت عدة ملايين من الدولارات إلى محطة الفضاء الدولية مساء أمس الأحد وعلى متنها مواطنان سعوديان، وهما أول رائدى فضاء فى البلاد منذ عقود.

وكان على متن الرحلة أيضًا رجل الأعمال الأمريكى جون شوفنر، الذى يمتلك فريقًا لسباق السيارات الرياضية، ووصل الأربعة إلى محطة الفضاء صباح يوم الإثنين، حيث سيقضون ما يزيد قليلاً على أسبوع على متن المحطة قبل العودة إلى المنزل، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وبرعاية الحكومة السعودية، أصبحت ريانة برناوي، باحثة الخلايا الجذعية، أول امرأة من المملكة تذهب إلى الفضاء، وانضم إليها على القرنى طيار مقاتل فى سلاح الجو الملكى السعودي.

إنهم أول من يركب صاروخًا من المملكة العربية السعودية، منذ أن أطلق أمير سعودى على متن مكوك ديسكفرى فى عام 1985.



لحظة انطلاق الرحلة

رائد فضاء إماراتى يستقبل السعوديين على متن المحطة الدولية

وسيتم الترحيب بهم فى المحطة من قبل رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت برناوى قبل الرحلة "هذا حلم تحقق للجميع، مجرد القدرة على فهم أن هذا ممكن، إذا استطعنا أنا وعلى فعل ذلك، فيمكن للجميع، فعل ذلك أيضًا".

وأمس الأحد، أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحفى فى مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجرغدا ، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاءAX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التى تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوى، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلى القرنى، أول رائد فضاء سعودى يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجى ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة فى الجاذبية الصغرى.

حضر المؤتمر مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، ومدير البرنامج الأمريكى للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات فى شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية فى شركة "سبيس إكس" بانجى ريد.



رواد الفضاء على متن الرحلة

وشدد المتحدثون فى المؤتمر الصحفي، على الجاهزية التامة لطاقم المهمة الفضائية، وأنه سيتم إطلاق الرحلة فى الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدى للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فى ولاية فلوريدا.

وأعربت المهندسة الشميمرى، عن ثقتها فى تنفيذ رائدى الفضاء ريانة برناوي، وعلى القرني، المهمة العلمية لهما على محطة الفضاء الدولية بنجاج، وأنها لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية، وللمنطقة العربية كلها، وتمثل مصدر إلهام للشباب السعودى والعربى.

وأشادت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "أكسيوم سبيس"، وشركة "سبيس إكس"، وهو تعاون أثمر عن تحقيق تقدم كبير فى خطط المملكة لاستكشاف الفضاء والعمل على الأبحاث العلمية فى الجاذبية الصغرى لخدمة العلم والبشرية.

وردًّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، قالت الشميمري: "المواطنون السعوديون فى أرجاء المملكة متحمسون لهذه المهمة العلمية لرائدى الفضاء السعوديين"، مبينة أنه سيتم إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين فى المحطة الدولية، حيث تقام المعارض فى مدينة الرياض وجدة والظهران.

وأكد مدير البرنامج الأمريكى للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات فى شركة "أكسيوم سبيس" وديريك هاسمان، أن الجهات المختصة بالرحلة الفضائية أكدت تنفيذ عملية إطلاق الرحلة، والوصول إلى محطة الفضاء الدولية فى الوقت المحدد.

من جانبه، أشار مايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، إلى أن الطقس يعد مناسبًا لإطلاق الرحلة الفضائية فى موعدها، وأن المتابعة لحالة الطقس مستمرة حتى موعد الإطلاق.

يذكر أن رحلة رائدى الفضاء السعوديين تأتى ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذى يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة فى إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.