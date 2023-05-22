تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Logitech للجيل القادم من أجهزة الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Logitech في مشاركة إعلانات تشويقية للجيل القادم من منتجات الشركة، وتشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق إصدارات جديدة من الأجهزة المخصصة للألعاب.

ينطلق حدث Logitech القادم في 24 من شهر مايو لكشف النقاب عن جيل جديد من منتجات الشركة، ولقد شاركت Logitech مقطع فيديو تشويقي للتأكيد على الحدث.

كما أكد تقرير نشر مؤخراً على أن Logitech بدأت تعاون جديد مع عدد من الخبراء لتطوير منتجات عالية الجودة، ومن المتوقع أن تكشف خلال الحدث عن إصدار جديد من فارة الألعاب اللاسلكية G Pro X (GPX) التي تتميز بتصميم خفيف جداً.

أيضاً من المتوقع أن تقدم الشركة خلال الحدث إصدارات جديدة من سلسلة Logicool G Pro X التي تتضمن سماعات للرأس، ولوحة مفاتيح ميكانيكية.

من جانب أخر كشفت صورة مسربة عن الجيل الثالث من فارة الألعاب اللاسلكية Logitech G Pro X (GPX)، والتي يشار إلى أنها تأتي بتصميم خفيف جداً يصل إلى 49 جرام، كما تتضمن مستشعرات 35K Hero، ومستشعر 35K Hero مع معدل اقتراع لاسلكي LIGHTSPEED 8 كيلوهرتز ومفاتيح Lightforce الهجينة، لإستجابة فائقة السرعة.

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