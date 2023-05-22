شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نموذج الذكاء الاصطناعى اللغوى PaLM 2 الجديد من جوجل؟ وما مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين لهذا العام، كشفت شركة جوجل عن PaLM 2، وهو الجيل الثاني من نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي الذي يعتمد عليه روبوت الدردشة Bard منافس ChatGPT، حيث قالت الشركة أنه يدعم الآن 25 خدمة من خدماتها.

ما هو PaLM 2 ؟

هو نموذج ذكاء اصطناعي لغوي من جوجل يوفر قدرات عالية في مجموعة واسعة من المهام، وذلك اعتمادا على أحدث الأبحاث في تقنيات AI والبنية التحتية الخاصة بالشركة، كما قالت جوجل أن أكثر من 25 منتجا وميزة من منتجاتها مدعومة الآن بقدرات النموذج الجديد PaLM2.

وتوفر جوجل طرازات مختلفة من PaLM 2 بأحجام مختلفة تطلق عليها جوجل أسماء Gecko وOtter وBison وUnicorn، وقالت الشركة أن Gecko صغير الحجم لدرجة أنه يمكنه العمل على الأجهزة المحمولة، كما أنه سريع بما يكفي للتطبيقات التفاعلية على الجهاز حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

وبحسب جوجل فإن نماذج PaLM 2 أقوى في المنطق والاستدلال بفضل التدريب الواسع على الموضوعات العلمية والرياضية، كما أنه مدرب على معالجة النصوص متعددة اللغات (تصل إلى أكثر من 100 لغة)، وهي قادرة على معالجة الأكواد البرمجية ومساعدة المبرمجين في مهام البرمجة المختلفة، ومساعدة المطورين في مختلف أنحاء العالم في التعاون لكتابة الأكواد البرمجية.