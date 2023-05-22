شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر سيضيف ميزة “صورة في صورة” عند مشاهدة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطلق تويتر بعض المزايا الجديدة لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو، وفقًا لما أعلنه “إيلون ماسك“، مالك منصة التدوين المصغر Twitter، في تغريدة له ردًا على أحد المستخدمين، وفقاً لموقع aitnews.

وبدايةً من الأسبوع المقبل، سوف يتمكن مستخدمو منصة تويتر من مشاهدة الفيديو باستخدام ميزة “صورة في صورة”، التي تتيح إمكانية مشاهدة الفيديو في نافذة عائمة مصغرة، بينما يستأنف المستخدم التمرير لاستعراض المزيد من التغريدات، وعند تشغيل مقطع فيديو حاليًا في المنصة، فإنه إما يعمل في وضعية الشاشة الكاملة، أو يتوقف من تلقاء نفسه عند الاستمرار في التمرير.

وأعلن “ماسك” أيضًا عن إضافة المزيد من أزرار التحكم إلى مشغل الفيديو، وتحديدًا زري التقديم والتأخير لـ 15 ثانية.

وكان “ماسك” قد أعلن في وقت سابق عن ميزة جديدة حصرية لمشتركي خدمة “تويتر بلو” المأجورة، تمكنهم من رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين بحد أقصى، لذا فإن التحسينات الجديدة المشار إليها سابقًا في مشغل الفيديو على المنصة ستلقى استحسان المستخدمين.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون العاديون عبر حساباتهم الشخصية لا يتعدى 140 ثانية حتى الآن.

وأجرت منصة تويتر خلال الأشهر الأخيرة العديد من التغييرات، بعد استحواذ الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” عليها في صفقة كبرى بلغت 44 مليار دولار أمريكي نهاية العام الماضي.

وستشهد منصة تويتر منافسة شرسة خلال الفترة القادمة مع انطلاق عدة منصات تتبنى الفكرة الجوهرية لها، وهي التدوين المصغر أو المنشورات النصية القصيرة، مثل منصة “بلوسكاي“، التي أطلقها جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للمنصة.

علاوةً على ذلك، تشير التسريبات والتقارير الصحفية إلى اقتراب شركة ميتا من الإعلان عن تطبيق مشتق من انستجرام لمنافسة تويتر، وسوف تحاول اجتذاب المشاهير والمؤثرين إليه، لتقدمه كبديل يجمع بين خصائص تويتر وانستجرام معًا.