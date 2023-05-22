تكنولوجيا: هواوي تطلق شاحن سيارة سريع بقدرة 88W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي شاحن سريع للسيارة بقدرة 88W والذي يأتي بتصميم عصري باللون الأسود بنموذج رقم P0015 ويدعم شحن اثنان من الأجهزة.

يأتي شاحن السيارة الجديد من هواوي بتصميم أنيق يتناغم مع التصميم الداخلي للسيارات، مع واجهة متعددة، كما يضم شاحن Huawei 88W ثلاثة من واجهات الشحن التي تتضمن A+C/A، ويمكن شحن اثنان من الأجهزة في نفس الوقت.

ويضم الجزء العلوي من الشاحن اثنان من الواجهات المطاطية باللون البرتقالي USB-A و USB-C حيث يدعم كلاهما الشحن بقدرة 88W.

مع واجهة USB-A تدعم الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً عند إستخدام كلا المنفذين للشحن تعمل وحدة الشحن على ضبط قدرة الشحن 88W+18W أو 66W+30W وفقاً للأجهزة المتصلة.

ويدعم Huawei 88W عدد من بروتوكولات الشحن السريع تشمل 65W PD و PPS و QC و SCP والشحن السريع المبتكر UFCS، كما يدعم مدخل الشحن إستيعاب 12 فولت إلى 24 فولت، ويتوفر Huawei 88W على عدد من المتاجر الإلكترونية بسعر 31 دولار.

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