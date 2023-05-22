تكنولوجيا: صور رسمية تكشف عن ألوان هاتف Xiaomi Civi 3 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي بشكل رسمي اليوم على خططها للإعلان عن هاتف Xiaomi Civi 3 في حدث يعقد في 25 من مايو.

ولقد شاركت شاومي إعلانات تشويقية اليوم توضح من خلالها موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Xiaomi Civi 3 والألوان المقدمة من الشركة لهذا الإصدار.

وينطلق Xiaomi Civi 3 بشكل رسمي في السوق الصيني في حدث يعقد في 25 من مايو، وهو أحد إصدارات شاومي من الفئة المتوسطة، ولقد أكدت الإعلانات التشويقية على أن الهاتف يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، الذهبي إلى جانب اللون الرمادي.

أيضاً تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن Xiaomi Civi 3 يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري، وتتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED رباعي، وتتميز وجدة الكاميرة بتصميم دائري.

كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بعدسات portrait، من جانب أخر يتميز الهاتف بتصميم ثنائي الألوان في اللوحة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي خلال أيام.

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