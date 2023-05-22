تكنولوجيا: هاتف iQOO Z7s ينطلق رسمياً بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO عن هاتف iQOO Z7s الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 695، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف iQOO Z7s بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 695، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في سعة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف iQOO Z7s بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، وينطلق الهاتف بواجهة Funtouch OS 13، ونظام تشغيل Android 13، كما يتميز الهاتف بمعايير IP54، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

هاتف iQOO Z7s ينطلق بسعر يبدأ من 230 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود.

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