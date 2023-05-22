تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز تلفاز Q80Z بشاشة Mini-LED بحجم 98 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في السوق الهندي عن جهاز تلفاز Q80Z بشاشة Mini-LED وحجم 98 إنش، ودقة عرض 4K.

يتميز جهاز تلفاز Q80Z الجديد من سامسونج بشاشة Mini-LED بحجم 98 إنش، وهو أكبر حجم قدم في أجهزة التلفاز المميزة بشاشة QLED.

ويقدم الجهاز عرض مميز بلون أسود غامر، وأبيض بسطوع أكبر، كما يضم الجهاز شريحة AI لتحسين جودة العرض في الصورة.

كما يضم جهاز Q80Z نظام صوتي بقنوات 4.2.2 والذي يقدم تجربة صوتية مذهلة، أيضاً يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos، ومعايير DTS:X في الصوتيات.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز التلفاز للبيع في السوق الهندي بدءاً من الأول من يونيو، كما تقدم سامسونج لطلبات الحجز المسبق عدد من عروض والهدايا المجانية التي تشمل جهاز ساوند بار HW-Q99B، أو جهاز تلفاز Neo QLED بحجم 55 إنش، أو هاتف Galaxy Z Flip 4.

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