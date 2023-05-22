تكنولوجيا: منصة الإنستقرام تطور تطبيق جديد لمنافسة تطبيق تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن منصة Instagram قد تقدم قريباً للمستخدمين تطبيق منافس لتطبيق تويتر.

تشير أحدث التسريبات إلى أن منصة Instagram قد تبدأ منافسة تطبيق تويتر بشكل مباشر خلال الفترة القادمة من خلال تطبيق جديد.

ولقد أوضحت التقارير الجديدة أن منصة الإنستقرام التابعة لشركة Meta تستعد لمنافسة تويتر بتطبيق مخصص لنشر ومشاركة النصوص، على أن يدعم التطبيق مشاركة نصوص تتضمن 500 حرف.

كما يشير التقرير إلى أن تطبيق الإنستقرام الجديد سيدعم المستخدمين في إرفاق الصور أو الروابط أو مقاطع الفيديو التي تصل إلى مدة 5 دقائق.

أيضاً سيدعم التطبيق التفاعل بالمنشورات النصية، وإعادة النشر، كما سيتيح للمستخدمين الرد على المنشورات، لذا في النهاية يحاكي تطبيق تويتر بشكل كبير.

المصدر

اعلان





