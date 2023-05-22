شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكين تمنع الشركات الصينية من استخدام شرائح Micron في بنيتها التحتية الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت هيئة تنظيم الأمن السيبراني في الصين ،الشركات الصينية من شراء شرائح من الشركة الأمريكية Micron Technology، وبحسب موقع engadget الأمريكي.

ووفقًا لرويترز، قالت إدارة الأمن الإلكتروني الصينية (CAC)، إنها وجدت أن منتجات الشركة تشكل مخاطر أمنية كبيرة على البنية التحتية للمعلومات الصينية الحيوية، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة ومشغلي الاتصالات، فيما يأتي الحظر بعد أن أعلنت الصين عن مراجعة واردات ميكرون أواخر مارس.

وتعتبر شركة Micron أكبر شركة مصنعة للشرائح في الولايات المتحدة، فيما يمثل السوق الصيني حوالي 10% من الإيرادات السنوية للشركة، على الرغم من أن غالبية الشركات التي تستورد منتجات ميكرون إلى الصين هي شركات تصنيع أجهزة للبيع في أجزاء أخرى من العالم.

فيما قال ميكرون:"نحن نقيم الاستنتاج ونقيم خطواتنا التالية” ونتطلع إلى مواصلة المشاركة في المناقشات مع السلطات الصينية"، لكن لم تذكر CAC منتجات Micron التي ستتأثر بالحظر ولم تشارك تفاصيل حول المخاوف الأمنية التي كانت لديها مع شرائح الشركة.