شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2 مليون شخص لقوا حتفهم من سوء الأحوال الجوية منذ عام 1970.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن الطقس والمناخ والظواهر المتعلقة بالمياه تسببت في 11778 كارثة تم الإبلاغ عنها في نصف القرن الماضي، مما أسفر عن مقتل مليوني شخص وتسبب في أضرار اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات.

وحدث أكثر من 90٪ من الوفيات المبلغ عنها في البلدان النامية، وارتفعت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات بمقدار ثمانية أضعاف منذ عام 1970، وبلغ مجموعها 4.3 تريليون دولار أمريكي (3.5 تريليون جنيه إسترليني).

وقد انخفض عدد الوفيات بشكل كبير منذ ذلك الحين وهو ما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه كان بسبب تحسين أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث.

وخسرت الولايات المتحدة وحدها 1.7 تريليون دولار (1.4 تريليون جنيه إسترليني) ، وهو ما يمثل 39٪ من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بين عامي 1970 و 2021 - السنوات التي تم تحليلها في أطلس المنظمة (WMO) المحدث للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والمائية القصوى.

ومع ذلك، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية هي التي عانت من تكلفة باهظة بشكل غير متناسب مقارنة بحجم اقتصاداتها.

وتمت إضافة بيانات عامي 2020 و 2021 إلى نظام أطلس الذي يغطي بالفعل الفترة حتى عام 2019.

ويظهر 22608 حالة وفاة في العامين الأخيرين - استمرارًا للاتجاه الهبوطي - بينما زادت الخسائر الاقتصادية أكثر مع عزو الغالبية إلى العواصف.

قال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة (WMO): "إن المجتمعات الأكثر ضعفاً تتحمل للأسف وطأة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه.

ومثال على ذلك عاصفة شديدة الإعصار موكا، تسبب في دمار واسع النطاق في ميانمار وبنغلاديش، مما أثر على أفقر الفقراء.

وفي الماضي، عانت كل من ميانمار وبنغلاديش من عدد القتلى عشرات بل مئات الآلاف من الأشخاص.

شكلت آسيا 47 ٪ من جميع الوفيات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم - ما يقرب من مليون - مع كون الأعاصير المدارية هي السبب الرئيسي، وسجلت بنغلاديش أعلى حصيلة للقتلى في آسيا حيث بلغت 520758 نتيجة 281 كارثة.

في أوروبا ، قُتل 166492 شخصًا في 1784 كارثة ، وهو ما يمثل 8 ٪ من الوفيات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم.

كانت درجات الحرارة السبب الرئيسي للوفيات المبلغ عنها وكانت الفيضانات السبب الرئيسي للخسائر الاقتصادية.

تريد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ضمان وصول أنظمة الإنذار المبكر إلى كل شخص على الأرض بحلول عام 2027 وقد نشرت نتائجها قبل المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في 22 مايو للمساعدة في تسريع هذه العملية.

وسيجتمع ممثلون من وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية والحكومات وخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية المسؤولة عن إصدار الإنذارات المبكرة في جنيف ، سويسرا ، الأسبوع المقبل.

قال الكونجرس ، الذي المملكة المتحدة عضو فيه ، إن مبادرة الإنذارات المبكرة للأمم المتحدة هي إحدى أولوياته الإستراتيجية القصوى هذا العام.