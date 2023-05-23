شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل توظف محترفين جدد للعمل على المنتجات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر، اضطرت شركات التكنولوجيا إلى تسريح موظفين، ومع ذلك، أدت الشعبية المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT و Google Bard إلى زيادة الطلب على المحترفين في هذا المجال المحدد، والآن، يشير تقرير عبر الإنترنت إلى أن شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا تبحث أيضًا عن محترفين لقسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير صادر عن Pocket-lint ، أتاحت أبل حوالي 176 منصبًا في أقسام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وخصصت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها حوالي 68 وظيفة للعمل على Siri، وستركز 52 وظيفة على إدخال الذكاء الاصطناعي في iOS و 46 وظيفة مخصصة لنظام macOS.

وجاء في التقرير "إذا كنت تجري بحثًا نظيفًا عن مصطلح" AI "، فستجد 88 نتيجة، ولكن عندما تبحث في لوحة الوظائف عن مصطلح" Genative "، مع تطبيق عوامل تصفية الفريق، يظهر هذا الاستعلام 48 نتيجة"، ويكشف التقرير أن كلمة "توليد" تظهر في المسميات الوظيفية لثمانية منشورات:

- مهندس بحث النمذجة التوليدية متعددة الوسائط.

- مهندس بحث النمذجة التوليدية المرئية.

- مهندس التعلم الآلي - الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- مهندس بحث النمذجة التوليدية المرئية.

- الذكاء الاستباقي، عالم البحوث التطبيقية - الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- الباحث التطبيقي التوليدي للذكاء الاصطناعي - SIML، ISE.

- الذكاء الاستباقي، عالم البحوث التطبيقية - الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- الذكاء الاستباقي، عالم البحوث التطبيقية - الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومؤخرًا، في مقابلة مع CNBC، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة أبل، Tim Cook، عن مسألة تسريح العمال وقال إنه ليس شيئًا تتحدث عنه أبل، وقال كوك لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أن هذا هو الملاذ الأخير، وبالتالي، فإن التسريح الجماعي للعمال ليس شيئًا نتحدث عنه في هذه اللحظة"، ومع ذلك، لم يقل أن أبل لن تقوم أبدًا بإلغاء الوظائف على هذا النحو، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بمثابة "الملاذ الأخير".